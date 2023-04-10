Астраханцы поддержали петицию о борьбе с бродячими собаками

10 апреля 2023, 16:25

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Участники митинга в Астрахани призвали разрешить областным депутатам принять свой закон для решения проблемы бродячих собак. Петицию с таким требованием подписали более 20 тысяч человек, сообщил организатор акции.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля участники двух акций в Астрахани потребовали от федеральных властей внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными" и разрешить усыпление бродячих собак. Зоозащитники выступили против убийства собак, обвинив власти в неправильной организации работы с бездомными животными.

26 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных. 1 апреля несколько сотен жителей Астрахани провели митинг, на котором потребовали от властей решить проблему с бродячими собаками. Комментаторы в соцсети поддержали требование митингующих и раскритиковали чиновников.

На территории парка «Дружба» в Жилгородке 9 апреля прошло еще одно собрание с требованием решить проблему распространения бродячих собак. Организатором встречи стал депутат облдумы Владислав Коняев, сообщает издание "Арбуз".

"Мы должны обратиться в Госдуму с просьбой, чтобы наша Астраханская дума самостоятельно могла принимать решения по судьбе уличных животных", - сказал Коняев.

Встреча длилась 40 минут. Собравшиеся расписывались в обращении в Госдуму, а некоторые астраханцы оставили свои контакты депутату Коняеву, чтобы войти в его совет активистов по решению этой проблемы, пишет издание.

Во время митинга был организован сбор подписей к составленной Коняевым петиции, которую поддержали уже 20 тысяч человек, сообщил сам депутат в своем телеграм-канале.

"Я лично познакомился и переговорил со многими городскими активистами, конкретно с которыми мы будем продолжать работу. Я анонсировал выступление на грядущем заседании Думы Астраханской области и проведение круглого стола представителей власти и общественности для взаимодействия в решении этой проблемы", - написал он.

Напомним, жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. 25 июня 2022 года депутаты облдумы выступили с законопроектом, предполагающим умерщвление агрессивных собак. По данным депутатов, в 2019 году в области после укусов бездомных собак к врачам обратился 3131 человек, а в 2021 году – уже 4538. Астраханская облдума в связи с этим предложила внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно этому закону, бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приют и стерилизованы, а затем возвращены на место обитания. Такой подход не позволяет эффективно регулировать численность бездомных животных, указали депутаты.

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