Суд в Дагестане обязал чиновников создать место для накопления отработанных ламп

10 апреля 2023, 09:14

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Кайтагский районный суд по иску прокуратуры обязал администрацию села Санчи создать место для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и проинформировать об этом местных жителей, отчиталось надзорное ведомство.

По данным Дербентской природоохранной прокуратуры, сотрудники ведомства установили, что на территории села Санчи в Кайтагском районе Дагестана нет площадок для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп.

Прокуратура обратилась в Кайтагский районный суд, который обязал власти создать такую площадку. Администрация села Санчи обязана создать место накопления отработанных ламп и проинформировать об этом местных жителей, сообщило 9 апреля в своем Telegram-канале издание "Мирмол" со ссылкой на прокуратуру Дагестана.

Село Санчи находится на севере от райцентра Маджалис, у подножья Санчинского хребта. Расстояние от Санчи до Дербента составляет около 45 километров.

Изначально село начали строить у подножия северного хребта, который хорошо освещается солнцем. Такая местность называется "Санала". Первоначально, по-видимому, село называлось "Саланти", а со временем название изменилось на "Санала ши", "Саннаши", а затем на Санчи. В 1867 году в селе насчитывалось 48 хозяйств, сообщается на сайте информационных ресурсов Дагестана E-dag.ru.

На 2021 года в селе Санчи проживало 1930 жителей, указано на сайте Росстата.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Дагестана неоднократно выходили на акции протеста из-за нанесения урона окружающей среде. Так, 6 января жители села Чиркей выступили против строительства рыбоводных хозяйств на водохранилище, опасаясь, что в результате вода станет непригодной для питья. Они заявили, что корм для рыб – это "смесь многих химикатов". 12 января прокуратура сообщила, что аукционы на создание рыбоводческих хозяйств приостановлены. На повторном сходе в январе жители Чиркея единогласно проголосовали против разведения рыбы. Представитель Росрыболовства назвал опасения сельчан беспочвенными и подчеркнул, что вопрос строительства рыбоводных хозяйств окончательно решен, поскольку правительство заинтересовано в том, чтобы выращивать рыбу.

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