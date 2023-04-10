Лачинский коридор остается заблокированным 120-е сутки

10 апреля 2023, 08:16

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Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 120-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года. Эта дорога является единственной, которая связывает с внешним миром Нагорный Карабах. Его жители в результате столкнулись в дефицитом лекарств, также в Нагорном Карабахе введены талоны на продукты, периодически прекращается подача света и газа. 10 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обеспокоен ситуацией с Лачинским коридором, которая наносит серьезный вред населению Нагорного Карабаха, и прилагает все дипломатические усилия для решения этой проблемы.

9 апреля жители Нагорного Карабаха отпраздновали Пасху в условиях блокады 1 , рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Газа у нас нет, а на свечках обед не приготовишь. За почти три месяца блокады сжиженный газ в баллонах у населения давно закончился, поэтому те, кто заботится о гуманитарной помощи для блокадного Нагорного Карабаха, должны как-то подумать над этим вопросом", – написал Симонян 9 апреля в заметке "Армянская Пасха празднуется и в блокаде" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 120-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

Напомним, жители Азербайджана продолжают пропускать по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста несмотря на то, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору.

Ранее также правозащитники указывали, что к блокировке этой дороги могут быть причастными власти Азербайджана.

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