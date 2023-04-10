10 апреля 2023, 03:25

Кубанские власти отчитались об итогах зимнего курортного сезона

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Курорты Краснодарского края с декабря по март посетили 2,5 миллиона человек, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщили кубанские власти.

Как писал "Кавказский узел", глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил 8 января, что в новогодние каникулы город посетили около 200 тысяч отдыхающих. В 2022 году, по его словам, Сочи принял 7,2 миллиона туристов, обновив максимум за 100 лет. По данным кубанских властей, в январе текущего года курорты Краснодарского края посетили более 600 тысяч человек, еще 400 тысяч приехали с однодневными визитами.

Власти Краснодарского края подвели зимнего курортного сезона. С декабря по март, по их данным, курорты Кубани посетили 2,5 миллиона человек, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут 9 апреля "Кубанские новости".

Больше всего отдыхающих посетили Сочи - 1,4 миллиона человек, в Геленджике отдохнули 212 тысяч человек, в Анапе - 156 тысяч человек.

По данным местных властей, увеличилось и число однодневных туристических визитов. Всего в зимний сезон таким образом отдохнули 934 тысячи человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. информируют "Юга.ру".

Напомним, летом 2022 года в высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи. Краснодарский край с начала года посетили 11,2 миллиона туристов, это на 200 тысяч больше, чем в 2021 году, объявил Вениамин Кондратьев. Наиболее популярны у туристов Сочи, Анапа и Геленджик, сообщил он.

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Примечание:

"Туристы возмутились новыми ограничениями на "Розе Хутор", "Отдыхающие устроили драку в очереди на подъемники в Красной Поляне", "Власти Кубани анонсировали открытие зимних пляжей".

Автор: "Кавказский узел"

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