10 апреля 2023, 02:26

Регионы юга России стали аутсайдерами рейтинга платежной дисциплины заемщиков

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В рейтинге регионов России по доле просроченных кредитов последнее место заняла Ингушетия, где она составляет более 10%. В числе аутсайдеров также Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Адыгея и Ставропольский край.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021 год больше всего просроченных кредитов было зафиксировано в Ингушетии. В числе аутсайдеров также Карачаево-Черкесия и Северная Осетия.

Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов за 2022 год опубликовало РИА "Новости" сегодня, 10 апреля. За основу рейтинга взяты данные Центробанка Российской Федерации. В целом на начало текущего года в 79 регионах страны платежная дисциплина ухудшилась.

Анти-лидер рейтинга 2021 года Ингушетия продемонстрировала наибольший рост просрочки. Республика и в 2022 году стала аутсайдером рейтинг - доля просроченных кредитов составляет 10,16%.

В числе аутсайдеров и другие регионы Северного Кавказа. Северная Осетия заняла 84 место (доля просроченных кредитов - 7,84%), Карачаево-Черкесия - 83 место (6,87%), Чечня - 82 место (6,53%), Адыгея - 81 место (6,46%), Ставропольский край - 80 место (5,73%), Кабардино-Балкария - 77 место (5,58%), Волгоградская область - 76 место (5,54%).

Чуть получше ситуация в Астраханской области, которая расположилась в рейтинге на 72 месте (доля просроченных кредитов 5,17%). Дагестан занял 71 место (5,16%), Ростовская область - 65 место (4,84%), Краснодарский край - 64 место (4,82%). Лучшие показатели среди регионов ЮФО и СКФО показала Калмыкия, занявшая 43 место с долей просроченных кредитов 4,39%.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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