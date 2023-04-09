Контрактник из Волгограда приговорен к условному сроку за владение боевой гранатой

09 апреля 2023, 23:29

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В Волгограде суд признал военнослужащего-контрактника Максима Семенова виновным в незаконном обороте боеприпасов из-за гранаты, привезенной зоны специальной военной операции. Ему назначили два года лишения свободы условно.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Министерству обороны России теми же указами было предписано "обеспечить осуществление вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. 23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогам которых они были включены в состав регионов Российской Федерации.

Семенов прибыл в Волгоград из ДНР и был задержан на вокзале сотрудниками транспортной полиции. В ходе следствия он заявил, что после начала специальной военной операции в марте 2022 года заключил трехмесячный контракт, который продлевал. Привезенную с собой гранату Семенов нашел во время боевого выхода, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Суд учел награды военного за участие в спецоперации и его сотрудничество со следствием, хотя в суде Семенов отказался от показаний. Однако суд назначил два года условно, хотя максимальное наказание по вмененной статье составляет до восьми лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также сообщал, что участник спецоперации Асланбек Байбетиев был приговорен судом к 3,5 годам заключения за незаконное пересечение госграницы, оборот оружия и контрабанду. Однако Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону смягчил приговор до полутора лет лишения свободы.

Напомним, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 311 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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