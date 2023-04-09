Прихожане Армянской Апостольской церкви отпраздновали Пасху

09 апреля 2023, 22:30

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Жители Армении отметили один из главных церковных праздников Сурб Затик (Пасха). В церквях в связи с этим днем прошли богослужения. Празднование Пасхи в Нагорном Карабахе прошло в условиях блокады.

Накануне вечером в церквях состоялась праздничная литургия и церемония зажжения свечей - Чрагалуйс. Молодые прихожане Араратской Епархии провели шествие с зажженными свечами под лозунгом "Вестник Воскресения". Затем на Площади Республики в Ереване на мозаичном каменном ковре в центре они расставили эти свечи в виде Святого Гегарда (Святое копье).

Утром в Светлое Воскресенье армянские христиане приняли участие в Пасхальной Заутрене и церковном обряде освещения сторон света, который называется Андастан и совершается с первыми лучами солнца. В Первопрестольном Святом Эчмиадзине праздничную Литургию отслужил католикос всех армян Гарегин Второй, который выступил затем с посланием армянскому народу.

Он коснулся 44-дневной войны и ее последствий для армянского народа, а также ударов по границам Армении, блокады Арцаха, армянских пленных, без вести пропавших. Католикос помолился за мир, за Арцах, "чтобы арцахцы были крепки духом, чтобы были привержены присущей им силе воли для преодоления этих тяжелейших испытаний, которые их постигли". "Только единство и сила воли позволят преодолеть все испытания, а внутренний раскол недопустим. Он ставит под угрозу вековые ценности армянского народа", - отметил Гарегин Второй во время Литургии, которая транслировалась в прямом эфире армянских телеканалов и социальных сетях.

Верующие Пасху начали праздновать с вечера 8 апреля, сразу после Чрагалуйса. В этот день красят яйца, которые являются символом воскресения и зарождения новой жизни. Яйца красят в красный цвет, символизирующий кровь распятого Христа.

Для Айкуи Ходжабахян Сурб Затик - один из любимых церковных и семейных праздников. "Я люблю праздновать этот праздник в кругу семьи, с близкими мне людьми и за праздничным столом", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Айкуи.

В обязательном порядке, по ее словам, в Чрагалуйс она посещает церковь и приносит домой зажженную свечку - символ дня - которая освящает дом. "Также обязательно красим яйца в красный цвет и устраиваем традиционные яичные "бои". Я вообще яйцо не люблю, но пасхальные яйца обязательно кушаю", - говорит Айкуи.

Девушка также добавила, что в Армении с каждым годом все шире празднуют Сурб Затик. За неделю уже чувствуется ажиотаж, люди готовятся к светлому весеннему празднику и все ждут этого дня. "Как у истинной сюникской семьи, у нас на праздничном столе в обязательном порядке бывает коронный женгялов ац (хлеб с зеленью), воплощающий весну", - отметила она.

Зажженная свеча из церкви, по словам жительницы Еревана Каринэ Мангасарян, являются обязательной в Пасху. Однако в этом году ей не удалось посетить церковь. "Это никак не оправдывает, но в Сочельник была занята делами и не успела посетить церковь и принести в дом зажженную свечку и присутствовать на праздничной литургии", - отметила женщина. Тем не менее, по ее словам, праздничный стол она накрыла. По традиции она сварила рыбу, сладкий плов. На столе было вино, конфеты, кулич, зелень.

Многие, по словам жительницы Еревана Дианы Варданян, ставят на стол кулич, но у них в семье вместо него традиционный катнаунц. "Бабушка моя карабахская и выпекала всегда свой традиционный катнаунц (замешанный на молоке). Это безумно вкусная выпечка, и она в Сурб Затик всегда украшает наш праздничный стол", - рассказывает Диана.

Диана также посещает церковь, в Сочельник приносит домой зажженную свечу, а на утро принимает участие в Святой Литургии, после чего дома накрывает праздничный стол, за которым собирается вся семья. "Пасха для меня в первую очередь, церковный праздник, но празднуем мы ее всей семьей", - отметила Диана Варданян.

Жители Нагорного Карабаха отпраздновали Пасху в блокаде.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты.

Вечером предыдущего дня в церквях Нагорного Карабаха прошли служба вечерни в Сочельник и церемония зажжения свечей.

В Степанакерте службы по случаю Пасхи прошли в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы и в церкви Святого Акопа. Службу вел епископ Арцахской епархии Тер-Вртанес Абрамян. «Ужас смерти, который держит мир в страхе, больше не побежден для тех, кто верит во Христа. Сегодня на нас смотрит множество глаз, исследующих наше единство и делающих выводы о том, способен ли этот народ сражаться вместе, есть ли у него воля, желание и благоразумие сопротивляться или нет», - сказал епископ.

После Святой литургии священнослужители освящали крашеные яйца и другие пасхальные угощения, которые верующие принесли в церковь и после освящения уносили с собой домой.

В полиции Нагорного Карабаха сказали, что вчера и сегодня, все мероприятия, связанные с Пасхой, прошли спокойно, без инцидентов и нарушений правопорядка.

По случаю Пасхи по инициативе мэрии Степанакерта после церковной службы днем 9 апреля во дворе в Собора Покрова Пресвятой Богородицы детско-юношеские творческие Центры столицы Нагорного Карабаха и воскресные школы представили выставку работ прикладного искусства, художественные работы и концерт с национальными танцами. «Даже блокада не смогла помешать реализации этой культурной программы, посвященной Святому Воскресению… подобные мероприятия дают возможность оживить повседневную жизнь детей в условиях блокады», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница мэрии Степанакерта Татевик Балаян.

Житель Степанакерте Володя Мкртчян пришел в церковь с семьей, а после семья посетила выставку во дворе Собора. По его словам, дети острее взрослых чувствуют ситуацию. «Во всех работах я чувствую, что дети хотят мира. На всех рисунках есть голуби мира и дорога. Мы, взрослые и дети, сегодня молились также за то, чтоб наконец-то дорога жизни была бы разблокирована, чтоб наши дети жили в безопасной и свободной стране», - сказал мужчина.

Он отметил, что Пасху в его семье отмечают не так, как раньше. «До войны была другая жизнь, полная и счастливая. К сожалению, мы не понимали и не ценили тот мир, что был до войны. После войны мы празднуем без той довоенной роскоши, и открываем заново дорогу к Богу. Не смотря на блокаду, некоторые пасхальные блюда все же у нас на столе есть – плов, пасхальные пироги. Еще сегодня в городе продавали рыбу, так, что к вину у нас будет еще и речная рыба. Ну и яйца, конечно. Дети будут довольны», - рассказал отец двоих детей.

Ева Ованисян из Степанакерта заявила, что "сегодня мы все молимся, чтоб «Дорога жизни», Лачинский коридор, был бы разблокирован".

«Я лично желаю, чтоб мои дети были бы в безопасности. Чтоб я была уверена, что они живут достойной жизнью. Я не хочу, чтоб наши дети не знали войны и лишения, и блокада скорее осталась в прошлом для них. Чтоб наши дети наконец-то имели возможность жить в своей родной и свободной стране», - сказала Ованесян, мать новорожденного.

Нарине Карапетян также отметила, что «молилась за открытие «Дороги жизни» и для детей мирной жизни в свободном государстве».

«Несмотря на блокаду, мы не можем не праздновать Пасху, так как это один из важных событий для верующих армян... Не смотря на продовольственный кризис, для праздничного стола продуктов, полученных по талонам, было достаточно». «Но нам все же пришлось немного экономнее готовить по сравнению с доблокадным временем. Из-за блокады мужчины в семье не работают, тратиться сбережения, поэтому мы сильно экономим», - сказала Карапетян.

"Вчера уже чувствовались в Степанакерте приготовления к Пасхе, люди шли с зажженными свечами, а кто-то нес проросшие семена пшеницы, обвязанные красной ленточкой. Поднялся в Верхнюю большую церковь, многие пришли туда с детьми помолиться и унести с собой частицу благодатного огня", - написал автор блога на "Кавказском узле"Давил Симонян.

"Сирень цветет, увидел у парнишки в руках букет и сфотографировал. Мы в детстве искали среди лепестков пятилистник, загадывали желание и съедали его. Если бы все было так просто, как мы надеялись в детстве, но в Пасху все надеются на чудо. Не знаю уже, каким должно быть чудо для Арцаха, но у нас только вера и осталась, все остальное благополучно продали. Нас, население Арцаха, видимо, в том числе, потому и живем в блокаде уже 119 дней", - написал он в посте "Армянская Пасха празднуется и в блокаде".

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