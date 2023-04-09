Власти объяснили вырубку деревьев в Краснодаре благоустройством сквера

09 апреля 2023, 19:35

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Рабочие вырубают в Молодежном микрорайоне Краснодара только аварийные и мешающие благоустройству сквера деревья, заявили представители городских властей в ответ на возмущение горожан массовой вырубкой.

Власти Краснодара отреагировали на возмущение по поводу вырубки деревьев в сквере «Изумрудном» в Молодежном микрорайоне. Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК сообщили, что компания-подрядчик по контракту на благоустройство сквера вырубает аварийные и попадающие на территорию благоустройства деревья, а также выкорчевывают их пни, сообщает сегодня "Коммерсант".

Объяснение городских властей опубликовано сегодня в телеграм-канале муниципального центра управления городом. "На проведение работ в рамках благоустройства выдан порубочный билет от 03.04.2023, предусматривающий санитарную вырубку 882 аварийных деревьев и вырубку 425 деревьев, расположенных в границах сооружений и объектов благоустройства", - говорится в сообщении.

Вырубка этих деревьев необходима для реализации проекта благоустройства территории, в проектировании которой участие сами жители микрорайона Молодёжного, подчеркнули городские власти.

Публикация, на которую отреагировали представители властей, размещена 8 апреля в телеграм-канале "Типичный Краснодар". "Жители Молодёжного микрорайона бьют тревогу. По их словам, в Изумрудном сквере идёт массовый спил деревьев", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано несколькими фотографиями и видеороликами, на которых видны рабочие, спиливающие деревья. Женщина, снявшая один из роликов, пояснила за кадром, что снимает видео 8 апреля в Краснодаре.

"Пилят все деревья без разбора. В том числе молодые взрослые деревья. Не оставляют ничего. Эти деревья росли больше 10-15 лет. А высадят саженцы. Это не парк, это пустое поле с тоненькими саженцами будет. Мы останемся без зелени, без тени. Давайте оставим вырубку, пока не поздно", - приводятся в публикации слова одного из местных жителей.

В конце марта мэрия Краснодара заявила, что в апреле начнется благоустройство «Изумрудного» сквера. Там должны появиться детские и спортивные площадки, площадка для мероприятий и парковка на 80 мест, сообщило 8 апреля "Юга.ру".

Позднее администрация сообщила о начале первого этапа благоустройства сквера, уточнив, что подрядчик провёл планировку территорий и начал вырубку аварийных и попадающих в зону строительно-монтажных работ деревьев.

"Тут собрались инициативные люди, которые выбрали название сквера и принимали непосредственное участие в проектировании благоустройства зелёной зоны. Такая команда поможет нам создать сквер, отвечающий всем требованиям жителей", - привело издание слова замглавы города Максима Онищенко, который проинспектировал ход работ.

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