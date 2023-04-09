Пользователи Telegram поддержали идею озеленения улиц Махачкалы

09 апреля 2023, 15:51

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В одном из парков Махачкалы посажено 50 деревьев, еще 500 планируется посадить до конца года, сообщил сегодня и. о. мэра. Авторы комментариев к его публикации назвали адреса, где хотели бы видеть новые зеленые зоны.

Как писал "Кавказский узел", Махачкала нуждается в новых зеленых зонах, особенно в центре, который максимально застроен, и предложения горожан создать новые скверы актуальны, сообщили в марте активисты движения "Город наш". Для нового большого парка в городе уже нет места, поэтому можно обустроить несколько мини-скверов, указали они.

25 февраля и. о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов сообщил, что в этом году в городе проходит строительство, реконструкция и благоустройство нескольких общественных пространств - в частности, начато строительство парка культуры и отдыха в Эльтавском лесу и планируется благоустроить парк имени Ленинского комсомола. В Махачкале не хватает парковых зон для отдыха, пожаловались горожане в комментариях к публикации главы города и предложили несколько локаций, где, по их мнению, можно разбить скверы.

Об участии в высадке саженцев деревьев в парке около озера Ак-Гель Ризван Газимагомедов сообщил сегодня в своем телеграм-канале. "Узнал, что активисты общественных движений "Город наш" и "Сподвижники добра" планируют высадку саженцев ивы в парке у озера Ак-Гёль, решил к ним присоединиться. Несмотря на занятость, они нашли время в выходной день посвятить несколько часов такому богоугодному делу, как высадка деревьев", - написал он, проиллюстрировав публикацию фотографиями и видеоотчетом о своем участии в высадке.

Таким образом, сегодня в парке Ак-Гёль "стало на 50 деревьев больше", сообщил глава города.

13 ноября 2022 года власти Махачкалы отчитались о завершении строительства нового сквера около озера Ак-Гёль. Мэрия благоустроила территорию, но не уделила внимания зелени и не высадила новых насаждений, заявили тогда горожане.

Кроме того, представители фонда имени Али-Гаджи Акушинского планируют высадить в этом году в Махачкале 500 деревьев, добавил Ризван Газимагомедов и предложил горожанам назвать адреса для высадки этих деревьев. "Локации мы определим вместе с вами, в комментариях можете оставлять предложения", - написал он.

К 15.45 мск под публикацией размещено 20 комментариев. Авторы некоторых из них откликнулись на предложение и. о. мэра. "Нужны деревья, красивые, густые во двор ул Айвазовского 6а. Обратите внимание, посадить можем сами, были бы хорошие саженцы", - написал, в частности, Мурад Lihya.

"Хотелось бы, чтоб обратили внимание на конец этого парка (напротив Фаршера магазин). В прошлом году там сделали уютный сквер, детскую площадку, скамейки, там всегда много отдыхающих, а деревья не посажены, лишь немногочисленные ёлочки, хотелось бы, чтоб там тоже выросли тенистые деревья", - предложила Валентина Мамаева.

"Посадите деревья в сквере Фазу Алиевой. Всё вырубили там и сделали тучу дорожек. Зачем?? Люди приходят воздухом подышать, не нужно было для этого вырубать деревья. Верните скверу деревья!!" – призвал Omnia. "Ваше сообщение будет доведено до специалистов МБУ «Благоустройство» города", - сообщил в ответ представитель Центра управления городом.

"Нужно также поддерживать тех, кто живет в частных домах и выращивают зеленые насаждения в своих палисадниках, тем самым всячески содействуют озеленению города и пригородов!" - предложил пользователь с ником Никто.

"Хотелось бы, чтобы высадили деревья рядом с музеем "Россия - моя история", сзади, со стороны Шамиля. Там можно сделать хороший уютный сквер для отдыха горожан", - поделилась мнением Мадина Шабанова. "Ваше сообщение будет доведено до специалистов МБУ «Благоустройство» города", - ответил ей представитель Центра управления городом.

Напомним, жители Махачкалы и местные активисты неоднократно выступали против застройки парков. Так, в октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола вызвало тревогу горожан. Вырубка деревьев и строительство беседок в одной из немногочисленных зеленых зон недопустимы, указали они. В январе Ризван Газимагомедов сообщил, что после протестов горожан владелец участка рядом с парком Ленинского комсомола согласился не возводить там гостиницу.

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