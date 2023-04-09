Военные учения начаты на полигонах Абхазии

09 апреля 2023, 13:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Масштабные учения подразделений Вооруженных сил и силовых структур проводятся для повышения боевой готовности, заявило Минобороны Абхазии.

Минобороны Абхазии объявило о начале широкомасштабных военных учений для проверки боевой готовности "с выходом на полигоны и незнакомые участки местности", сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".

"Основная цель учений - повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач", - цитирует заявление ведомства агентство.

На всех этапах учений будут отработаны "сложные учебные задачи, максимально приближенные к реальным", говорится в публикации на сайте Минобороны Абхазии. "Особое внимание будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, организации и поддержания взаимодействия всех видов и родов войск", - сообщило Минобороны.

В учениях приняли участие также силовые структуры Абхазии, которые вместе с военными заняты "решением задач обеспечения военной безопасности". "Все мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия и Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. В публикации учения также названы широкомасштабными, но в ней не приведена информация о численности военных и техники, привлеченных к учениям.

"Кавказский узел" писал также, что российские военные неоднократно проводили учения на территории Абхазии. Так, в середине февраля 2022 года около 1,5 тысячи мотострелков с военной базы Южного военного округа прибыли на полигон Цабал для участия в плановом учении с боевой стрельбой.

В марте 2022 года, после начала военной операции российских войск на Украине, абхазские военные провели учения и внеплановые сборы. Они готовы защищать свои границы и оказать помощь российским военным, заявил тогда министр обороны Абхазии. Он отметил, что внеплановые сборы стали также реакцией на совместные учения Грузии и НАТО, которые начались неделей ранее на территории Совместного центра тренировок и оценок Грузии и НАТО в Крцаниси.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.