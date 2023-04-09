Житель Ставрополя оштрафован за дискредитацию военных

09 апреля 2023, 11:13

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Промышленный суд Ставрополя оштрафовал местного жителя Даниила Турчака, признав его виновным в дискредитации военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Ставрополя Даниила Турчака силовики составили протокол о дискредитации вооруженных сил России, суд рассмотрел его дело и оштрафовал его, сообщили 8 апреля "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило сумму штрафа и не привело подробностей по делу Турчака.

На сайте Промышленного суда Ставрополя уточняется, что Турчак оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иной информации не приведено.

Комментариев от Даниила Турчака или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 апреля стало известно, что силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Пятигорска Артема Алешенкова.

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