Волгоградка потребовала на пикете в Москве расследовать смерть ее ребенка

09 апреля 2023, 06:39

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Жительница Волгограда Елена Михайличенко провела около здания Следкома в Москве одиночный пикет, на котором потребовала заново провести расследование смерти ее трехлетней дочери в результате отравления. Она заявила, что в текущем деле есть нарушения.

Пикет с требованием заново провести расследование смерти трехлетнего дочери провела в Москве около здания Следственного комитета жительница Волгограда Елена Михайличенко.

В результате волгоградку принял один из заместителей главы этого ведомства, передали 8 апреля "Новости Волгограда".

"Меня приняли, меня выслушали, у меня есть документы, что я все-таки попала на прием. Да, самого [председателя Следкома] Александра Бастрыкина мне увидеть не удалось, но на прием к его заму я все же попала. Но как только я оттуда вышла, мне стали звонить следователи из Волгограда. Они просили уйти оттуда и вернуться в Волгоград. В итоге по приезде следователи вышли с ходатайством об избрании мне меры пресечения в виде домашнего ареста. Меня вызывали в суд", – привел 8 апреля слова Михайличенко "Волгоград Онлайн".

Также волгоградка отметила, что по возвращению в Волгоград ей стало известно, что дело, которое уже находилось в прокуратуре, вернули следователям.

19 февраля 2021 года трехлетняя дочь Елены Михайличенко случайно нашла и выпила несколько таблеток. Ее мать заметила это и сделала ей промывание желудка, а затем вызвала скорую. Ребенок был доставлен в больницу, где впал в кому, еще позже у девочки произошла остановка сердца, она скончалась. В текущем году следователи завершили расследование смерти дочери Михайличенко, они считают, что в ней виновна мать ребенка, пояснило издание.

"Я считаю, что мой ребенок умер не от двух таблеток. Я прошу, чтобы генерал Бастрыкин забрал дело в Москву. В нашем деле сейчас очень много нарушений. В материалах дела есть куча анализов, которые у нас даже не брали", – сказала Елена Михайличенко.

"Кавказский узел" также писал, что случай отравления трех детей лекарством 16 октября 2021 года произошел в Дагестане. Одного ребенка врачам удалось спасти, второй умер по пути в больницу.

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