09 апреля 2023, 05:44

Три жителя Северной Осетии задержаны по делу о перестрелке в селении Црау

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Алагирского района подозреваются в участии в перестрелке, произошедшей в селении Црау, в ходе которой были убиты два человека. Двое задержанных арестованы, один находится под подпиской о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля в селении Црау Алагирского района произошла перестрелка, в ходе которой погибли два человека. Три предполагаемых участника перестрелки были объявлены в розыск.

Полиция задержала трех жителей Алагирского района 31, 22 и 23 лет, которые подозреваются в причастности к убийству двух человек в перестрелке, произошедшей в селении Црау, сообщает 7 апреля МВД России по Северной Осетии.

По данным ведомства, двое задержанных находятся под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается также, что один из задержанных ранее был судим.

Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статье 105 УК РФ (убийство), кроме того, в их действиях усматриваются признаки преступления по статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Источники сообщили о перестрелке между ингушами и осетинами во Владикавказе", "МВД Ингушетии озвучило причины ликвидации двух постов ДПС", "Активисты раскритиковали аргументы МВД о необходимости ликвидации постов на границе с Северной Осетией".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 апреля 2023, 06:39

09 апреля 2023, 04:45

09 апреля 2023, 03:46

09 апреля 2023, 02:47

  • Армянские правозащитники назвали недопустимой экстрадицию граждан России

    Экстрадиция российского гражданина, объявленного в розыск за дезертирство и задержанного в Ереване, станет нарушением международных конвенций, заявил Артур Сакунц. Экстрадиция недопустима, если есть опасения, что человека подвергнут преследованию, считают Нина Карапетянц и Жанна Алексанян. Экстрадиция повлечет отток российских граждан из Армении и экономические последствия, заявил политолог Армен Ованнисян.

09 апреля 2023, 01:48

  • Власти сообщили о гибели на Украине уроженца Карачаево-Черкесии

    Уроженец аула Псыж Абазинского района Артур Джужуев погиб в ходе спецоперации на Украине и награжден орденом мужества посмертно, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 16 уроженцев Карачаево-Черкесии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи