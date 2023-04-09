Три жителя Северной Осетии задержаны по делу о перестрелке в селении Црау

09 апреля 2023, 05:44

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Жители Алагирского района подозреваются в участии в перестрелке, произошедшей в селении Црау, в ходе которой были убиты два человека. Двое задержанных арестованы, один находится под подпиской о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля в селении Црау Алагирского района произошла перестрелка, в ходе которой погибли два человека. Три предполагаемых участника перестрелки были объявлены в розыск.

Полиция задержала трех жителей Алагирского района 31, 22 и 23 лет, которые подозреваются в причастности к убийству двух человек в перестрелке, произошедшей в селении Црау, сообщает 7 апреля МВД России по Северной Осетии.

По данным ведомства, двое задержанных находятся под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается также, что один из задержанных ранее был судим.

Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статье 105 УК РФ (убийство), кроме того, в их действиях усматриваются признаки преступления по статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

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