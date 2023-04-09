Схрон оружия найден в доме жителя Ингушетии

09 апреля 2023, 03:46

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Силовики задержали 60-летнего жителя села Алхасты после того, как нашли в его доме арсенал со стрелковым оружием, деталями к нему и патронами.

Уголовное дело по части 4.1 статьи 222.1 УК РФ возбуждено по факту обнаружения в доме 60-летнего жителя села Алхасты схрона.

По данным МВД России по Ингушетии, схрон был найден 8 апреля. Были изъяты автомат Калашникова, пистолет АПС, карабин Симонова, 393 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм, 57 патронов к пистолету Макарова, 13 деталей от различных видов ручного огнестрельного оружия, пишет ведомство в своем телеграм-канале.

Хозяин домовладения был водворен к изолятор временного содержания.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2022 года около села Пседах был найден тайник с оружием и патронами, который, как сообщили источники, принадлежал убитому в 2017 году лидеру малгобекской группировки боевиков Бекхану Солтукиеву.

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