09 апреля 2023, 03:46

Схрон оружия найден в доме жителя Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики задержали 60-летнего жителя села Алхасты после того, как нашли в его доме арсенал со стрелковым оружием, деталями к нему и патронами.

Уголовное дело по части 4.1 статьи 222.1 УК РФ возбуждено по факту обнаружения в доме 60-летнего жителя села Алхасты схрона.

По данным МВД России по Ингушетии, схрон был найден 8 апреля. Были изъяты автомат Калашникова, пистолет АПС, карабин Симонова, 393 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм, 57 патронов к пистолету Макарова, 13 деталей от различных видов ручного огнестрельного оружия, пишет ведомство в своем телеграм-канале.

Хозяин домовладения был водворен к изолятор временного содержания.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2022 года около села Пседах был найден тайник с оружием и патронами, который, как сообщили источники, принадлежал убитому в 2017 году лидеру малгобекской группировки боевиков Бекхану Солтукиеву.

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Примечание:

"КТО в Ингушетии продемонстрировала неготовность силовиков к боестолкновениям", "В сети появилось аудиообращение Рамазана Эльдиева", "Аналитики исключили связь вооруженных инцидентов в Ингушетии и Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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