Адвокат кубанского блогера Ноздринова оштрафована за неподчинение полицейским

08 апреля 2023, 16:28

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Суд в Новокубанске оштрафовал адвоката Олесю Панюжеву, признав ее виновной в неповиновении сотрудникам ДПС. Адвокат связала преследование с участием в деле блогера Александра Ноздринова, обвиненного в распространении фейков про военных.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля, по словам Олеси Панюжевой, представитель обвинения по делу блогера Александра Ноздринова заявил, что материалы о поведении его защиты на процессе будут направлены в адвокатскую палату для разбирательства и дисциплинарных мер. Адвокат расценила это заявление как давление и угрозы.

Кроме того, по словам адвоката, из процесса по ходатайству гособвинения был удален другой защитник Ноздринова, а на заседаниях представители прокуратуры неоднократно перебивали защитников, не давая задать вопросы. Заседание суда 2 марта прошло без адвоката, хотя Ноздринов настаивал на присутствии защитника.

Суд в Новокубанске оштрафовал Олесю Панюжеву по административному протоколу о неповиновении полиции, сообщила сама Панюжева. По ее словам, 23 марта после судебного заседания по делу блогера ее остановили сотрудники ДПС, составившие протокол о неповиновении их требованиям.

Силовики доставили адвоката к зданию отдела МВД и удерживали около трех часов. Отпустили ее после того, как она заявила, что у нее дома остаются несовершеннолетние дети, и это не позволяет ее арестовать. На следующий день суд назначил ей штраф в 2000 рублей, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Преследование связано с защитой блогера Ноздринова, убеждена Олеся Панюжева. По ее словам, ранее ее около суда поджидали полицейские, которые говорили, что им дано указание "оформить материал". "Сами полицейские говорили: мы поделать ничего не можем, это приказ", - приводит ее слова издание.

Заседание по делу Олеси Панюжевой, обвиненной по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ 1 , состоялось 24 марта, указано в карточке дела на сайте Новокубанского райсуда. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в графе "Результат рассмотрения". Дело рассматривала судья Ирина Кувикова.

Карточка дела обновлена 3 апреля. По состоянию на 16.25 мск 8 апреля, к ней не прикреплен судебный акт с подробностями дела и информацией о назначенном наказании.

Напомним, дело Александра Ноздринова рассматривается также в Новокубанском райсуде. Согласно карточке этого дела на сайте суда, его ведет судья Марина Аладьева, следующее заседание намечено на 14 мск 11 апреля.

Ранее, 14 марта, в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу адвокатами Ноздринова. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова.

В марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск, Александр Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" 31 мая 2022 года признал Александра Ноздринова политзаключенным. Преследование журналиста связано с его гражданской позицией, считают друг и супруга Ноздринова. В ноябре 2022 года стало известно, что дело Ноздринова дошло до суда.

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