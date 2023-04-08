Суд взыскал с Зиявудина Магомедова и трех оффшоров более 80 миллиардов

08 апреля 2023, 10:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Москве удовлетворил иск Дальневосточного морского пароходства, требовавшего взыскать более 80 миллиардов рублей с предпринимателя Зиявудина Магомедова и нескольких офшорных компаний.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 января суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцам ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания FESCO). Ведомство требовало вернуть государству акции компании, заявив, что изначально они были куплены на коррупционные доходы братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми и спрятаны от конфискации. 28 января Дальневосточному морскому пароходству было отказано в многомиллиардном иске к Магомеду Магомедову.

Зиявудин Магомедов – владелец и председатель совета директоров группы компаний "Сумма", говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Его брат Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, когда покинул Совет Федерации. Братья Магомедовы остаются уважаемыми и авторитетными людьми в Дагестане, несмотря на их уголовное преследование, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Дальневосточного морского пароходства к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 миллиарда рублей и 13,8 миллиона долларов. Требования, изложенные в иске, удовлетворены ко всем ответчикам, кроме одной компании, сообщил сегодня "Интерфакс" не уточнив названия компании.

Помимо Зиявудина Магомедова ответчиками по иску были компании SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские Острова), а также кипрские Maple Ridge Ltd, Smartilicious и En, уточнил сегодня "Коммерсант".

Напомним, 24 ноября 2022 года Мещанский суд Москвы признал виновными по делу о хищениях на 11 миллиардов рублей Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов с марта 2018 года находятся под стражей, им и еще четырем обвиняемым вменяется хищение при исполнении госконтрактов. 1 декабря 2022 года суд удовлетворил иски о возмещении ущерба на 3,6 миллиарда рублей по делу о хищении Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, остальное их имущество конфисковано.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.