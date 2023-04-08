Чиновники выявили в Сочи 153 самостроя

08 апреля 2023, 04:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На фоне введенного в 2021 году в Сочи моратория на выдачу разрешений на строительство многоэтажных домов за первый квартал текущего года власти выявили в городе 153 самостроя.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года власти Сочи ввели на два года мораторий на выдачу разрешения на строительство многоэтажных домов, разрешения на строительство частных домов будут выдаваться с ограничениями.

Сотрудники управления муниципального земельного контроля администрации Сочи совместно с прокуратурой провели рейды по выявлению самостроев в городе. За первый квартал текущего года выявлено 153 самостроя, причем в 27 случаях выявлены факты самовольного занятия городской земли, а в 18 случаях - использование земель не по целевому назначению, пишет 7 апреля 93.ru.

По словам начальника управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Василия Кихаева, материалы по выявленным нарушениями переданы в правовой департамент для инициирования исковых заявлений в суд, сообщает "Кубань 24".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.