08 апреля 2023, 04:45

Чиновники выявили в Сочи 153 самостроя

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На фоне введенного в 2021 году в Сочи моратория на выдачу разрешений на строительство многоэтажных домов за первый квартал текущего года власти выявили в городе 153 самостроя.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года власти Сочи ввели на два года мораторий на выдачу разрешения на строительство многоэтажных домов, разрешения на строительство частных домов будут выдаваться с ограничениями.

Сотрудники управления муниципального земельного контроля администрации Сочи совместно с прокуратурой провели рейды по выявлению самостроев в городе. За первый квартал текущего года выявлено 153 самостроя, причем в 27 случаях выявлены факты самовольного занятия городской земли, а в 18 случаях - использование земель не по целевому назначению, пишет 7 апреля 93.ru.

По словам начальника управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Василия Кихаева, материалы по выявленным нарушениями переданы в правовой департамент для инициирования исковых заявлений в суд, сообщает "Кубань 24".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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