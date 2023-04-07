Проволочки со сдачей школы в Рахате создали проблемы ученикам и их родителям

07 апреля 2023, 13:32

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Построенную в селе Рахата школу должны были открыть еще в 2022 году, но дети до сих пор вынуждены учиться в неприспособленных помещениях. Дети учатся в старом здании швейной артели, вынуждены дышать химикатами, применяющимися на производстве, пожаловались местные жители.

Новое здание школы, построенной вместо сгоревшей в 2017 году, планировалось сдать в эксплуатацию в селе Рахата Ботлихского района еще в 2022 году, однако этого до сих пор не произошло, констатировал 4 апреля глава Дагестана Сергей Меликов. Он поручил правительству взять этот вопрос на особый контроль.

"Люди по праву возмущены: школа построена, но детей в нее не запускают. Жителей не должно волновать, по каким причинам это произошло. Они просто хотят, чтобы их дети учились в комфортных условиях. 1 сентября ученики должны пойти в новую школу. Это наше обязательство", – приводятся слова Меликова в телеграм-канале администрации главы Дагестана.

Рахата расположено примерно в девяти километрах от райцентра, села Ботлих. В селе живут около 3000 человек. Это моноэтническое село, в нем проживают аварцы. Жители заняты в основном сельским хозяйством. Село известно тем, что там в советские времена располагалась крупная фабрика по пошиву кавказских бурок, на которой работали около 300 человек. Сейчас от фабрики осталась небольшая артель.

Пожар в сельской школе произошел 4 июня 2017 года из-за короткого замыкания. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, люди при пожаре не пострадали, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель управления МЧС по Дагестану.

После пожара из Махачкалы приезжали различные чиновники, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница села Патимат. "Они обещали построить новую школу в самые короткие сроки. Примерно два года назад новую школу построили, но ее так и не приняли в эксплуатацию", - сказала она.

Уже шестой год около 450 школьников учатся в неприспособленных помещениях местной артели по производству бурок. Часть учеников разместили на первом этаже здания сельской администрации. Занятия проходят в две смены, сообщила Патимат.

"В 2019 году родители, чтобы привлечь внимание к проблеме, в знак протеста не отпустили детей в школу. Чиновники пообещали скорейшее завершение строительства новой школы. Тогда мы поверили им, и согласились отпустить детей на занятия", - сказала женщина

Одна из педагогов школы на условиях анонимности подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что сейчас дети учатся в здании артели по производству бурок и в помещении сельской администрации.

"Очень тесно. Например, котельную мы приспособили под учительскую. Большое помещение разделили на две части, чтобы сделать классы, но как вести уроки, когда между ними тонкая стеночка? Все слышно. Едят дети в столовой артели по очереди с работниками. Уроки физкультуры зимой и летом проводятся на улице, нет нормальных условий для учебы", - рассказала она.

Она отметила, что жалоб на грязь и холод в помещениях нет, они регулярно делают уборку, там имеется отопление. Однако от родителей детей, обучающихся в помещении артели, поступают жалобы на нездоровье детей. По мнению педагога, это связано с тем, что дети вынужденно контактируют с вредным производством, где используются краски и химические препараты.

"Из-за отсутствия нормальных условий для учебы, часть родителей отвезли детей учиться в Махачкалу и другие города. Раньше наша школа была в лидерах по всем показателям, сейчас отстаем", - рассказала учительница.

Новая школа, по ее словам, «очень просторная и современная», в ней, кроме классов, имеются столовая, мастерские, лаборатории. Но здание простаивает около двух лет, его не принимают в эксплуатацию, а в администрации района это объясняют проблемами с водоснабжением и канализацией и нехваткой оборудования, сказала педагог.

Сотрудник пресс-службы администрации Ботлихского района отказался прокомментировать корреспонденту «Кавказского узла» информацию о нарушении сроков ввода в эксплуатацию школы в селе Рахата.

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