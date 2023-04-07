07 апреля 2023, 10:14

Чиновники объяснили вспышку кори в Махачкале отказами от прививок

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В Махачкале введены ограничения на посещение школ и детсадов в связи с ростом случаев заболевания корью. Около 97% заболевших были не привиты, сообщил и.о. мэра Ризван Газимагомедов. Глава Дагестана Сергей Меликов подверг антипрививочников резкой критике, а владельцам частных детсадов пригрозил "последствиями" за несоблюдение требований санврачей.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году корью заболели в Дагестане 280 человек, в 2017 году - 99. При этом за первые 3,5 месяца 2019 года в республике было зарегистрировано 102 случая кори, в основном у детей, не привитых из-за отказов родителей.

Корь - острое вирусное заболевание с высоким уровнем заразности (приближающимся к 100 %), сопровождается высокой температурой, воспалением в полости рта и дыхательных путях, конъюнктивитом и сыпью. Источником инфекции является больной человек, инфекция передается воздушно-капельным путем. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори умерло 110 тысяч человек, большинство из которых - дети в возрасте до пяти лет, сообщил "Медпортал".

С 7 апреля в образовательных организациях Махачкалы вводятся ограничительные мероприятия по кори, это решение принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава Дагестана, сообщило вечером 6 апреля правительство республики.

В частности, в муниципальные образовательные организации не будут допущены ученики и воспитанники, не привитые против кори или привитые однократно.

Также не допускаются к работе сотрудники "во всех типах и видах образовательных и социальных учреждений", если они не привиты против кори и не болели корью. "Действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях, в организациях, где зарегистрированы случаи заболевания корью", - говорится в публикации в телеграм-канале правительства.

По данным главного санитарного врача республики, с начала года в Махачкале зарегистрировано 65 случаев заболевания корью, тогда как в 2022 году таких случаев не было совсем, сообщил 6 апреля и. о. мэра Ризван Газимагомедов. "Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 8,8 против отсутствия случаев в 2022 году. У 56,9% заболевших диагноз подтвержден лабораторно. В возрастной структуре заболевших корью остается высокая доля детей – 95,4% (62 сл.), из них дети от 7 до 14 лет – 29,0% (18 сл.), от 3 до 6 лет – 35,5% (22 сл.)", - написал он в своем телеграм-канале.

Эпидемический процесс в Махачкале "поддерживается за счет не привитых против кори лиц или не имевших сведений о прививках", на долю которых приходится 96,9% (63 человек) заболевших, подчеркнул Газимагомедов. "Особое беспокойство вызывает регистрация случаев кори в детских организованных коллективах, на долю которых приходится 38,5% от всех зарегистрированных случаев кори по г. Махачкале", - написал он.

В Дагестане участились случаи заболевания корью, основной причиной этого специалисты называют отказ родителей от вакцинации детей, сообщил 6 апреля глава Дагестана Сергей Меликов.

"Из-за безответственности некоторых взрослых в нашу жизнь возвращаются болезни, о которых мы не вспоминали десятилетиями. Задумываются ли эти люди, доверившие здоровье ребенка «диванному эксперту», «иммунологу» из социальных сетей, какими тяжёлыми могут быть последствия – проблемы со слухом, зрением, вплоть до летального исхода! Иммунной системе малышей требуется пять лет, чтобы восстановиться после этой заразной инфекции!" – возмущенно написал он в своем телеграм-канале.

Прививка – это единственный способ уберечь ребенка от кори, заявил глава республики. "Это аксиома! Тем более, вакцина против кори – одна из самых безопасных, проверенных временем! […] Я обращаюсь к людям старшего поколения, бабушкам и дедушкам, которые должны вразумить молодых родителей, ставших жертвами мифов. Простой аргумент: за последние 3 года от кори в нашей республике было привито свыше 280 тысяч детей. Ни в одном случае не было сколько-нибудь значимых последствий! Какие ещё доводы нужны, чтобы вы вняли голосу разума?" – написал он.

Антилидером в Дагестане по числу заболевших корью стала Махачкала, добавил Сергей Меликов. "Отдельно обращаюсь к владельцам частных детских учреждений, которые пренебрегают требованиями Роспотребнадзора. Ваши действия не просто противозаконны, они безнравственны! И последствия для вас будут соответствующими!" – говорится в публикации.

Напомним, в Дагестане также значительно выше, чем в среднем по стране, заболеваемость полиомиелитом, сообщила в марте заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы. По ее данным, на конец февраля в республике более 18 тысяч детей не получили прививки из-за отказов родителей.

В январе и феврале число детей, не привитых от полиомиелита в том числе из-за отказов родителей, выросло в Дагестане на 6,9 тысячи, сообщили "Кавказскому узлу" в Роспотребнадзоре. В 2022 году в республике полиомиелит был заподозрен у более 30 детей, чьи родители отказались от прививки, рассказали врачи.

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Примечание:

"Карантин из-за кори введен в двух детских больницах Махачкалы", "Суды по искам волгоградских антипрививочников выявили несовершенство законодательства", "Дагестанские артисты поддержали кампанию по вакцинации против гепатита А".

Автор: "Кавказский узел"

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