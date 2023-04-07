Анонс роста цены на проезд в маршрутках в Махачкале рассердил пользователей соцсети

07 апреля 2023, 13:02

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Новость о повышении цены на проезд в маршрутках с 40 до 50 рублей, курсирующих между Махачкалой и Каспийском, возмутила жителей комментаторов дагестанского паблика. Рост стоимости проезда больно бьет по бюджету малообеспеченных жителей республики, указали они.

Стоимость проезда из Каспийска в Махачкалу с мая будет стоить не 40, а 50 рублей. Это следует из объявлений в маршрутах.

Фотография объявления опубликована в Instagram* в паблике "Новости Дагестана", насчитывающем 289 тысяч подписчиков.

"В связи с повышением расходов на содержание подвижного состава и топливо, мы вынуждены поднять стоимость за проезд с 1 мая 2023 г. по следующим маршрутам:

Каспийск - Махачкала (ЦУМ) - 50 рублей, Каспийск - Махачкала (Восточный рынок) - 50 руб., Каспийск- Махачкала (Новая автостанция) - 60 руб.", сказано в объявлении.

Эта новость рассердила пользователей. В своих комментариях к ней они указывают на маленькие зарплаты и заявляют об отсутствии объективных причин для роста цены. "В Москве 50-60 р и в Махачкале 50 (рублей). Совесть потеряли в правительстве. В Махачкале зарплаты по 15 тысяч рублей", - пишет пользователь vdalekett1. "В связи с какими расходами? Газ стоит 15-16 рублей, а цены растут, как будто элитные маршрутки вышли на линию. При том еще человек 40-50 забивают до отвала", - возмущается fatzorb_lipotrim_black_panther.

"Мы молчим - проезд дорожает. Когда 27 (рублей) сделали, мы молчали, и теперь они подняли цены, значит и будем молчать", - считает shamilshakhvalie. "В Дагестане всё, как в Москве, кроме условий и зарплат и рабочих мест", - указывает gadzhiev340.

"Топливо же не подорожало. Газ уже давно на этой же цене держится. Откуда они эти цены поднимают. [...] Ни светофоров, ни остановок. Совсем совесть потеряли", - заявляет aishat_692.

"Зарплаты пусть поднимают, причем не только госорганизации, но и частники! Копейки людям добавляют, а цены на все взлетают до небес! Достали уже! В предверии каждого праздника одно и то же", - пишет amirka999999. "Поднятие цен должно быть обоснованным", - отмечает uzik_kaspiysk. "Теперь на работу выгоднее на такси ехать. Четырем людям скидываться по 60 рублей и ехать на такси", - считает iukep4.

"Когда цены на ЖКХ поднимают - вы молчите, когда цены на продовольствие поднимают - вы молчите, когда цены на лекарство космические - вы и тут молчите. А когда на проезд подняли на 20 рублей, так у вас у всех паника. Скажут нам платит 50 (рублей), мы будем платить, скажут 100 рублей - платить будем. Недельку-другую - привыкнем и к этому тоже", - сетует sabir_aliev1983.

"Все вокруг подорожало многократно, а мы видим только маршрутку, нужно так реагировать на цены в магазинах и т.д." - уверен kerimov27ruslan.

"Газ не дорожает, но они цены поднимают, еще и в такой месяц (Рамадан) - наглецы", - заявляет zaur83_nagmutdinov. "Им свои семьи тоже нужно кормить, все вокруг подорожало. Другое дело, что зарплаты у бюджетников прежние", - объясняет asya_yurist. "Ну конечно, доллар же подорожал. Совесть имейте - с московскими ценами приравняли", - комментирует новость arsen_kerimov__.

К 11:25 мск пост набрал 69 комментариев и 302 лайка.

Проезд по межгороду Каспийск-Махачкала подорожает на 10 рублей. Произойдет это 11 мая, говорится в новостном видеоролике на странице "Дагестанских известий" в Instagram*. Паблик насчитывает 375 тысяч подписчиков.

В видеоролике Эдгар Курбанов, представитель управления "Каспий-Авто" объясняет рост цены повышением стоимости горюче-смазочных материалов и автозапчастей.

"Год назад нам сказали обновить наш парк - мы обновили. Взяли свежие машины: обслуживание на них в разы больше, чем на "Газели" старого образца. Также и топливо поднялось (в цене). Водители жалуются, что год назад они покупали масло за 500 рублей (литр), а сейчас оно стоит 1100, 1200 рублей за литр. А то, что стоило 300 рублей, теперь - 600 и выше. В два раза все подорожало. И поэтому водители не могут уже обеспечить свой транспорт. Сегодняшняя цена на проезд - 40 рублей - не соответствует даже тем параметрам, которые министерство транспорта нам дает. 60 рублей должно быть за проезд (по нормативам)", - говорит Курбанов.

Пользователи бурно отреагировали и на это объяснение. Пост к 11:25 мск набрал 132 комментария и 819 лайков.

"Новых машин я там не видел, и эти сказки про запчасти тоже можно бабушкам рассказывать [...] и еще какие у вас там цены поднялись на топливо - это вы в какой-то параллельной вселенной живете?", - прокомментировал sad___5612.

"Неужели в настоящее время органы власти никого и ничего не контролируют? Цены на бензин доходит до 50 руб. за литр! Газ подешевел, а бензин подорожал, никому до этого дела нет! Знаете почему? Потому, что руководители ездят на служебных машинах, списывают на ГСМ сколько надо, а олигархам наплевать, так как миллионы зарабатывают! А нам как быть? С мизерными зарплатами и пенсиями! Уважаемый руководитель республики! Наведите порядок в регулировании цены на бензин, от этого зависит все остальные цены!!! Снижайте цену на бензин до уровня цены газа!", - требует 9974nasim.

"Школьникам, студентам и родителям не под силу платить. Ведь зарплату никто не повышает. У людей, бывает, даже на хлеб денег нет. Все никак не наживутся. Вам и так идет доход за целый день. А народ в день и этого не имеют. Совесть надо иметь", - возмутилась bagomaevagulya.

"Весь на транспорт на газе, газ дешевеет а проезд дорожает, так бывает когда правительству пофиг на народ", - считает solomanov_1. "Тогда зарплату людям тоже поднимите - у вас все дорожает, а зарплата такая же", - требует saida_aaa_75. "Раньше была отмазка, что все дорожает - газ дорогой, а сегодня что случилось, чтобы поднимать цены на проезд? Видимо, хозяин этих точек ориентируется не на внутрирыночные цены на топливо, а на ценники роскошных авто из Германии", - недоумевает sad___5612. "Мы согласны платить и больше, если нам зарплату также будут поднимать. Кто каждый день ездит в Махачкалу - это немаленькая сумма. По дороге эти водители итак набирают людей. В проходе стоять даже места не бывает у некоторых", - заявляет kamilaagabekova.

"Кавказский узел" ранее писал, что с 18 октября 2021 года маршрутчики в Махачкале повысили стоимость на проезд до 27 рублей. Местные жители назвали рост этого тарифа необоснованным и указали на повсеместное увеличение цен в регионе. Часть водителей маршруток отказались выходить на работу, потребовав снизить ежедневный план по выручке и вернуть прежнюю стоимость проезда для пассажиров. Руководство компании приняло решение отстранить от работы бастующих, а махачкалинцы поддержали в Instagram* акцию маршрутчиков.

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