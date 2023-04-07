07 апреля 2023, 03:48

Глава СГБ Грузии обвинил американского политконсультанта в подготовке беспорядков

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Власти Грузии запретили американскому политконсультанту Маршаллу Коминсу, который специализируется на вопросах России и Евразии, въезд в страну. Глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили обвинил Коминса в "подготовке деструктивно настроенных групп" для состоявшихся месяц назад акций протеста. 

Как писал "Кавказский узел", 7 и 8 марта в Тбилиси на акциях протеста против закона об иноагентах были задержаны 133 человека. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 3 апреля обвинил противников закона об иноагентах в попытке сменить власть насильственным путем.

Один из задержанных во время акций протеста, Торнике Акопашвили, был обвинен в нападении на силовика и освобожден под залог. Еще один, Лазар Григориадис, был задержан только в конце марта, он находится под арестом по обвинению в нападении на полицейских с "коктейлями Молотова" и поджоге машины МВД. 

Глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили прокомментировал запрет на въезд в страну для гражданина США, стратегического консультанта и эксперта в вопросах России и Евразии Маршалла Коминса. По информации спецслужбы, Коминс некоторое время назад уже был в Тбилиси и встречался с министром экономики Грузии, а когда попытался снова приехать через несколько месяцев, получил отказ.

Коминс связан с "подготовкой деструктивно настроенных групп на акциях 7-8 марта", заявил Лилуашвили 6 апреля в эфире "Мтавари архи".

"Есть конкретная информация, которая основана на в высшей степени надежных источниках. Посольство США не связывалось с нами по поводу того, почему мы его не пустили: наверное они хорошо знают причину", - добавил он.

О том, что Коминса не впустили в Грузию, стало известно на следующий день после того, как США ввели санкции против четырех грузинских судей, назвав их причастными к коррупционной деятельности. Лилуашвили затруднился ответить на вопрос журналистов о том, связаны ли отказ Коминсу во въезде в Грузию и эти санкции со стороны США, однако не исключил этого. 

Маршалл Коминс специализируется на стратегическом консалтинге, международной защите интересов и управлении кризисными ситуациями. Он более пяти лет руководил международными избирательными кампаниями. Специалист по России и Евразии, свободно говорит по-русски и по-украински, имеет "сильную личную сеть политических и деловых заинтересованных сторон из России и Евразии, Африки, США, Центральной и Западной Европы", говорится на сайте офиса Коминса. 

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Примечание:

"Участники митинга в Тбилиси потребовали освободить Лазара Григориадиса", "Участник протестов против закона об иноагентах арестован в Грузии", "Грузинские политики осудили сожжение флага ЕС".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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