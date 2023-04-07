Власти Армении оценили ущерб бизнесу от сентябрьских боев на границе

07 апреля 2023, 01:50

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Правительство Армении согласилось компенсировать коммерческим компаниям ущерб, причиненный в результате эскалации пограничного конфликта с Азербайджаном в сентябре 2022 года. Общая сумма компенсации составляет 817,3 млн драмов (более 2,1 млн долларов США).

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек, Минобороны Азербайджана заявило о гибели 80 военных и пограничников. К 1 марта в Армению были возвращены останки 225 граждан страны, погибших во время сентябрьской эскалации пограничного конфликта.

По итогам сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном Армения потеряла около 60 квадратных километров территории, заявил 25 октября член парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, бывший замминистра обороны Армении Гагик Мелконян.

Правительство Армении на заседании 6 апреля выделило компенсации компаниям, которые понесли ущерб в результате эскалации пограничного конфликта с Азербайджаном 13-14 сентября 2022 года, передал корреспондент "Кавказского узла", просмотрев трансляцию заседания на правительственном YouTube-канале.

Компенсации предназначены для организаций, которые выполняли дорожно-строительные и инженерные работы в приграничной зоне по заказу Минобороны Армении, и чья техника была повреждена или осталась на территории, контролируемой ныне Азербайджаном.

Согласно официальным данным, под контроль Азербайджана перешла техника четырех ЗАО (17 единиц), в том числе пять бульдозеров, девять экскаваторов и три грузовика "Камаз". Еще три единицы техники - один экскаватор, один "Камаз", один подъёмный кран - были повреждены в результате обстрела с азербайджанской стороны.

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