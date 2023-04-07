07 апреля 2023, 01:50

Власти Армении оценили ущерб бизнесу от сентябрьских боев на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Правительство Армении согласилось компенсировать коммерческим компаниям ущерб, причиненный в результате эскалации пограничного конфликта с Азербайджаном в сентябре 2022 года. Общая сумма компенсации составляет 817,3 млн драмов (более 2,1 млн долларов США).

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек, Минобороны Азербайджана заявило о гибели 80 военных и пограничников. К 1 марта в Армению были возвращены останки 225 граждан страны, погибших во время сентябрьской эскалации пограничного конфликта.

По итогам сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном Армения потеряла около 60 квадратных километров территории, заявил 25 октября член парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, бывший замминистра обороны Армении Гагик Мелконян. 

Правительство Армении на заседании 6 апреля выделило компенсации компаниям, которые понесли ущерб в результате эскалации пограничного конфликта с Азербайджаном 13-14 сентября 2022 года, передал корреспондент "Кавказского узла", просмотрев трансляцию заседания на правительственном YouTube-канале.

Компенсации предназначены для организаций, которые выполняли дорожно-строительные и инженерные работы в приграничной зоне по заказу Минобороны Армении, и чья техника была повреждена или осталась на территории, контролируемой ныне Азербайджаном.

Согласно официальным данным, под контроль Азербайджана перешла техника четырех ЗАО (17 единиц), в том числе пять бульдозеров, девять экскаваторов и три грузовика "Камаз". Еще три единицы техники - один экскаватор, один "Камаз", один подъёмный кран - были повреждены в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Нагорного Карабаха ранен при взрыве мины", "Армения отказалась от квоты на должность заместителя генсека ОДКБ", "Армянские политологи сочли миссию Евросоюза следствием инертности России".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 апреля 2023, 02:49

07 апреля 2023, 00:51

06 апреля 2023, 23:52

  • Власти отреагировали на протесты жителей Чиркея

    Форелевое хозяйство не будет запущено без согласования с джамаатом села Чиркей, пообещал глава Буйнакского района жителям села, вышедшим на сход против разведения рыбы в Чиркейском водохранилище. Глава Дагестана отчитался, что поручил приостановить все работы до результатов проверки.

06 апреля 2023, 22:53

  • Жительница Кабардино-Балкарии добилась через суд компенсации затрат на лечебное питание ребенка

    Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил взыскать с министерства здравоохранения республики 884 тысячи рублей возмещения за специальное питание для ребенка и обязал возместить моральный вред в 10 тысяч рублей, рассказал юрист организации "Монитор пациента" Ибрагим Султыгов. Ребенку требуется в год более 130 банок спецпитания, стоимость одной банки достигает 4 тысяч рублей, рассказала мать девочки, выразив надежду, что затраты будут возмещены.

06 апреля 2023, 21:56

  • Жена Тепсуркаева повторно выиграла апелляцию в Верховном суде Чечни

    Верховный суд Чечни сегодня повторно отменил решение нижестоящей инстанции, отказавшейся считать гражданскую жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей по делу о его похищении. В ходе суда стало известно, что расследование уголовного дела о похищении Тепсуркаева приостановлено, сообщила юрист Ирина Жиженкова.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи