Жительница Кабардино-Балкарии добилась через суд компенсации затрат на лечебное питание ребенка

06 апреля 2023, 22:53

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Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил взыскать с министерства здравоохранения республики 884 тысячи рублей возмещения за специальное питание для ребенка и обязал возместить моральный вред в 10 тысяч рублей, рассказал юрист организации "Монитор пациента" Ибрагим Султыгов. Ребенку требуется в год более 130 банок спецпитания, стоимость одной банки достигает 4 тысяч рублей, рассказала мать девочки, выразив надежду, что затраты будут возмещены.

Верховный суд Кабардино обязал Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии возместить затраты на специальное питание для ребенка в размере 884 тысячи рублей, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист организации "Монитор пациента" Ибрагим Султыгов.

По его словам, маленькая дочь жительницы Нальчика Виктории Дзугановой страдает редким врожденным заболеванием синдромом мальабсорбции (нарушение пищеварения) при котором ребенок нуждается в специальном лечебном питании – в гипоаллергенной смеси "Неокейт джуинор". Одна банка такой смести стоит 2650 рублей. Ребенку в год требуется 139 банок.

Юрист сослался на постановление правительства России от 19 декабря 2016 года "О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ...", в соответствии с которым граждане, у которых имеются жизнеугрожающие и редкие (орфанные) заболевания обеспечиваются лекарственными препаратами за счет государства.

Болезнь, которая была выявлена у дочери Виктории Дзугановой, относится к категории таких заболеваний. Единственным методом его лечения является строгая пожизненная безглютеновая диета и исключение из рациона молочных продуктов. Вместо молочных продуктов ребенку необходимо давать специализированные лечебные смеси, добавил Султыгов.

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Виктория Дзуганова сообщила, что решение суда на руки еще не получила. "Решение физически на бумаге пока ещё не видели. У ответчиков есть ещё три месяца для обжалования. Это очень большой срок, чтобы решить, реагировать или не реагировать на постановление Верховного суда КБР. Затребуем с помощью юристов из "Монитора пациента" исполнительный лист", - сообщила она.

По словам Дзугановой, какое-то дополнительное лечение, кроме специального питания, их дочь не получает ввиду неопределенности диагноза у ребенка. "Это такое состояние, которое медицински сложно объяснить. Мы не знаем, где поставить чёткий диагноз. Потому что выставленный диагноз, помимо особого питания, ничего другого не предлагает. Мы писали в клинику в Германии. Но нам ответили, что не могут нам помочь. Да и ситуация сложная в мире и просто так лететь, в надежде, что где-то помогут с диагнозом и лечением нет возможности", - пояснила мать ребёнка корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что покупка смеси обходится очень дорого. "Эту смесь нам не давали, а стоит очень дорого (сейчас уже 4 тысячи руб за банку, которой хватает на два дня питания). Приходилось самим покупать, а это огромная статья расходов. Именно из-за неё был суд. Пока не обратились в "Монитор пациента", вообще не получали ничего. Лишь в сентябре 2021 года нам впервые выдали. До этого мы обивали пороги, я дважды была на приёме у замминистра здравоохранения республики. Нам обещали, что всё выдадут, но так и не давали", - рассказала Виктория Дзуганова.

Она добавила, что в семье двое детей. Муж Виктории врач, сама Виктория работала юристом в банке, но вынуждена была уйти, чтобы заботиться о младшей дочери. В семье есть старшая дочь, которая заканчивает 11-й класс.

Виктория обратилась в "Монитор пациента" с жалобой на проблемы с получением специального питания. Родителям приходилось покупать его за свой счет. За пять лет, с тех пор как ребенку был поставлен указанный диагноз, семья потратила на питание около 1,7 миллиона рублей.

В ноябре 2022 года Виктория при поддержке "Монитора пациента" обратилась в Нальчикский городской суд с иском к Минздраву КБР и Республиканскому детскому клиническому многопрофильному центру Минздрава Кабардино-Балкарии. Она просила суд взыскать с ведомства и детского лечебного центра стоимость затраченных ею средств на лечебное питание, а также обязать Минздрав обеспечивать ребенка специализированным продуктом. Нальчикский суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с министерства здравоохранения КБР 587 236 рублей, в том числе 10 000 рублей компенсации морального вреда. В остальной части иска суд отказал. Решение было обжаловано в Верховный суд Кабардино-Балкарии.

В жалобе указано, что потребность ребенка в специализированном питании была установлена в декабре 2017 года, а стало быть, сумма понесенных расходов больше. Верховный суд республики отменил решение Нальчикского городского суда и вынес свое решение, увеличив размер компенсации убытков до 884 тысяч рублей.

Ибрагим Султыгов назвал ненормальной ситуацию, когда граждане, имеющие право на льготы, должны добиваться их получения через суд. По его мнению, в этом виноват как Минздрав, "который обязан организовать работу первичного звена, так и врачи, халатно относящиеся к своим обязанностям, оставляя родителей одних со своими проблемами, прекрасно зная, что дети-инвалиды имеют право получать необходимые лекарственные средства, либо лечебное питание за счет государства". "Однако то ли по халатности, то ли по какому-то негласному указанию они не направляют дела во врачебную комиссию, а самоустраняются", отметил он.

Ибрагим Султыгов добавил, что компенсация будет выплачена, как только постановление будет на руках стороны истца и будет затребован исполнительный лист. "В случае, когда апелляционным определением решение суда отменено или изменено и принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно. Но три месяца на кассацию у них есть. Мы ещё определение не получили. После получения надо будет подать заявление на выдачу исполнительного листа. Потом лист надо будет направить в Минфин для исполнения", - пояснил он.

В правовом отделе Минздрава Кабардино-Балкарии затруднились ответить, будет ли подана кассация. "Ждем, как решит руководство", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

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