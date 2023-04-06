МВД подтвердило гибель трех полицейских в Ингушетии

06 апреля 2023, 12:37

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В ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе погиб местный участковый Башир Хаутиев, полицейский из Тулы Максим Алехин и полицейский из Тульской области Максим Родионов, сообщило управление МВД по Ингушетии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 5 апреля в Малгобекском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики ищут предполагаемых участников нападения на пост ДПС, которые смогли ранить одного из полицейских и скрылись. Источники сообщили о трех погибших силовиках в ходе спецоперации.

Минувшей ночью при исполнении служебных обязанностей в Малгобекском районе погибли три сотрудника МВД, сообщило сегодня в своем Telegram-канале управление МВД по Ингушетии.

В ходе спецоперации погиб уроженец Владикавказа, старший участковый МО МВД "Малгобекский" майор полиции Башир Хаутиев. Также погиб уроженец Тулы, начальник пункта полиции "Петровский" управления МВД по Туле капитан полиции Максим Алехин. И уроженец поселка Первомайский Ефремовского района Тульской области, помощник дежурного ИВС МО МВД России "Ефремовский" сержант полиции Максим Родионов, сказано в сообщении.

Напомним, нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии было совершено в ночь на 28 марта. После этого силовики сообщили о розыске по подозрению в подготовке терактов шестерых жителей Ингушетии: Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Мовсар Коттоев.

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