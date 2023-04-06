Лачинский коридор заблокирован 116-е сутки

06 апреля 2023, 09:57

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Жители Азербайджана продолжают проводить в Лачинском коридоре акцию протеста, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 116-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за этого в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 5 апреля власти Нагорного Карабаха заявили, что миротворцы не выполняют свои обязательства.

На фоне периодических отключений газа компания, которая отвечает за его поставки, напомнила жителям Нагорного Карабаха о счетах за газоснабжение, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "А если не заплатим, то отключат? Так газа и так нет. А вот то, что сотни сотрудников "Арцахгаза" могут остаться без зарплаты, это вполне возможно. Еще сложнее вопрос с оплатой электричества. Говорят, что тем, кто не платит, отключают. И что делать людям, оставшимся всю зиму без работы из-за блокады и, естественно, без денег?" – написал Симонян 1 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 116-е сутки, передал сегодня Report.az.

Протестующие пропустили по дороге колонну машин российских миротворцев, сообщило агентство АПА.

Напомним, жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста.

Ранее, 22 февраля, суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. Из-за того, что это решение суда остается невыполненным, 24 марта Армения обратилась в Комитет министров Совета Европы.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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