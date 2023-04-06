06 апреля 2023, 09:08

Дело о хищении продуктов в махачкалинской школе дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Заведующей производством одной из школ в Махачкале, а также сотруднику "Махачкалапродукта" предъявлены обвинения по делу о хищении продуктов, предназначенных для школьной столовой. Дело передано в суд, отчиталась прокуратура.

Как информировал "Кавказский узел", 27 апреля 2022 года Минобрнауки Дагестана сообщило об обыске в министерстве в связи с найденными нарушениями при организации горячего питания в школах и поставкой продуктов в них. Обыск в Минобрнауки Дагестана проводился в связи с расследованием хищения продуктов на 2,8 миллиона рублей, в котором подозреваются начальник отдела "Махачкалапродукта" и сотрудники нескольких школ, пояснил 28 апреля 2022 года Следком.

28 апреля 2022 года стало известно, что начальник отдела МКУ "Махачкалапродукт" и заведующие производством нескольких школ Махачкалы подозреваются в присвоении продуктов, предназначенных для горячих обедов учеников начальных классов. По данным следствия, ущерб составил не менее 2,8 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2021 году заведующая производством школы №26 в Махачкале договорилась с должностным лицом МКУ "Махачкалапродукт" о том, что он за денежное вознаграждение будет ежемесячно поставлять по ее заявкам продукты в школу, не проверяя объемы. При этом она указывала в заявках больше продуктов, чем их требовалось на самом деле.

"С сентября 2021 по апрель 2022 года, полученные в МКУ "Махачкалапродукт" продукты питания сверх необходимой нормы, ежемесячно похищала для реализации водителю МКУ, который ввозил их на служебной автомашине МКУ "Махачкалапродукт" и продавал третьим лицам", – сообщила 5 апреля на своем сайте прокуратура по Дагестану.

Заведующая производством школы и сотрудник "Махачкалапродукта" похитили продуктов на 177 тысяч рублей. В зависимости от роли, они обвиняется в присвоении и пособничестве в присвоении, отметило ведомство.

"Ущерб в ходе следствия возмещен. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – уточнила прокуратура.

Комментариев от обвиняемых или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 декабря 2022 года в соцсетях распространилось видео, автор которого заявил, что в одной из школ Махачкалы было обнаружено сливочное масло с плесенью, которое предположительно было включено в меню школьной столовой. Комментаторы потребовали провести проверку в учебном заведении и наказать виновных.

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Примечание:

"Минобрнауки приостановило работу двух школ в Акушинском районе", "Школа оказалась под угрозой закрытия после конфликта сельчан с чиновниками в Дагестане", "Ремонт в 11 школах Дагестана не успели закончить вовремя".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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