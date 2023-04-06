Правозащитники потребовали расследовать поведение спикера парламента Армении

06 апреля 2023, 03:28

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Армянские правозащитные организации потребовали созвать парламентскую комиссию по этике привлечь к ответственности спикера парламента Алена Симоняна после его конфликта с активистом в центре Еревана.

11 правозащитных и общественных организаций потребовали расследовать поведение спикера парламента Алена Симоняна по отношению к гражданину Карену Мкртчяну, передал корреспондент «Кавказского узла».

Несмотря на позицию лидера правящей партии Никола Пашиняна о недопустимости насилия, депутаты правящей силы продолжают «порочные традиции» прежнего режима, говорится в заявлении.

«Согласно публикациям СМИ, 2 апреля произошел инцидент, в ходе которого гражданин Карен Мкртчян назвал Алена Симоняна предателем. Симонян потребовал от своей охраны схватить Мкртчяна, унизил его, выражаясь нецензурно и плюнув в лицо. После инцидента спикера парламента выступил с заявлением, в котором не только не выразил сожаление произошедшим, но и оправдал свой поступок», - пишут авторы заявления.

Конфликт между Симоняном и активистом АРФ «Дашнакцутюн» Кареном Мкртчяном произошел в центре Еревана. О плевке в лицо известно со слов Мкртчяна, однако Симонян в беседе с журналистами "по сути, не стал отрицать произошедшее", хотя и не ответил на вопрос прямо. По словам Симоняна, активист "попытался напасть" на него, указывает в публикации от 4 апреля "Радио Азатутюн".

«Строго осуждая подобное поведение спикера парламента, требуем от парламентского большинства, сформировать комиссию по этике и расследовать инцидент и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности Алена Симоняна», - сказано в документе.

Правоохранительные органы также должны дать инциденту правовую оценку, в частности с точки зрения уголовной статье о хулиганстве, добавили авторы заявления.

Документ подписали Антикоррупционный центр «Transparency International», Центр свободы информации, Центр развития прав человека, Женский ресурсный центр, Центр общинной мобилизации и содействия, образовательный центр «Во имя равных прав», экологическая организация «Эколур», Клуб общественной журналистики, правозащитная организация «Пинк», а также общественные организации «Защита прав без границ» и «Сила права».

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