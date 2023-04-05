Деревня Личк. Фото: https://oc-media.org/ru/statyi/rudniki-ubiyotsy/

05 апреля 2023, 13:41

Жители Мегри выступили против эксплуатации медного рудника

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Эксплуатация медного рудника в Личке угрожает здоровью жителей Сюникской области, заявили сегодня участники акции протеста в Армении.

Жители Мегри Сюникской области сегодня провели акцию протеста против эксплуатации медного рудника в Личке. Они заявили, что эксплуатация рудника несет угрозу здоровью жителей Мегри, сообщает News.am.

Протестующие выразили недовольство тем, что по этому вопросу не проводились общественные обсуждения, а сегодня вопрос "уже закрыт", говорится в публикации.

Издание опубликовало видеоролик, на кадрах которого видно, что в акции приняли участие не менее полутора десятков человек.

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Примечание:

"Участники шествия в Ереване выступили против добычи золота на Амулсаре", "Водители грузовиков перекрыли трассу в Армении", "Жители Джермука рассказали об угрозах Амулсарского рудника".

Автор: "Кавказский узел"

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05 апреля 2023, 14:08

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