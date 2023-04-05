Прикуривание сигареты от Вечного огня в Волгограде обернулось уголовным делом

05 апреля 2023, 13:55

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Житель Свердловской области задержан после того, как прикурил сигарету от Вечного огня в Волгограде. Против него возбуждено дело об осквернении памятника.

По данным следствия, рано утром 2 апреля 33-летний житель Свердловской области, будучи в нетрезвом виде, прикурил сигарету от Вечного огня у памятника "Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-ой и 64-ой Армий, погибших при обороне Сталинграда".

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено дело по ч.1 ст. 244 УК России (осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области.

Часть 1 статьи 244 УК России предусматривает максимальное наказание в виде трех месяцев ареста.

Ранее "Кавказский узел" писал о других случаях привлечения к ответственности за осквернение памятников. В июле 2022 года суд в Волгограде назначил административный арест на семь суток местному жителю, расценив как мелкое хулиганство фото с непристойным жестом у Вечного огня на Мамаевом кургане. В октябре 2021 года волгоградский суд назначил 10 суток административного ареста жителю Калмыкии, который вылил в Вечный огонь братской могилы спиртное. В феврале 2021 года герой видео с танцем у скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде стал подозреваемым по делу о надругательстве над местами захоронения. В апреле 16-летний житель ставропольского города Изобильный был приговорен к 80 часам исправительных работ за танец у Вечного огня на воинском мемориале в селе Донском.

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