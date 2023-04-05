Житель Моздокского района погиб в военной операции на Украине

05 апреля 2023, 14:08

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В военной операции на Украине погиб житель станицы Павлодольской Константин Попов, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 160 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта администрация Моздокского района сообщила о гибели в военной операции двух земляков, Заурбека Бабатова и Андрея Кадырова. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 159 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Житель станицы Павлодольской Моздокского района Константин Попов 1980 года рождения погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация района.

Попов погиб "при выполнении боевых задач", говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета. Другие подробности службы и гибели Попова в ней не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 160 уроженцев Северной Осетии.

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