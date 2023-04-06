Кассационный суд встал на сторону краснодарцев в споре с властями о строительстве дороги

06 апреля 2023, 12:03

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Жители Краснодара не смогли добиться запрета на строительство автодороги, соединяющей Елизаветинское шоссе с Юбилейным микрорайоном, в Ленинском районном суде. Однако Четвертый кассационный суд встал на их сторону и вернул дело в первую инстанцию.

В суде жители микрорайона заявляли, что 2,5 километра четырехполосной автодороги спроектированы с рядом ошибок и требовали запретить это строительство. Ответчиком по коллективному иску выступило управление Краснодарской краевой государственной экспертизы. Ответчика поддержал Ленинский районный суд Краснодара.

"Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне, однако данное требование проектировщиком проигнорировано", - процитировал решение первой инстанции "Коммерсант".

В итоге Ленинский районный суд отказал жителям в их требовании о запрете строительства дороги, поскольку утверждение разработанной документации по планировке территории объекта было проведено в соответствии с градостроительным законодательством, в том числе с проведением публичных слушаний. В ходе кассационного слушания это решение было обжаловано и отправлено на повторное рассмотрение, написал 5 апреля "Коммерсант".

Дороги от Елизаветинского шоссе через Юбилейный микрорайон не будет - жители сегодня отстояли свои интересы в Четвертом кассационном суде, написал местный житель Виталий Черкасов в тот же день в своем телеграм-канале "Азбука горожанина".

Люди выступили против строительства, поскольку опасаются, что большой поток машин сильно осложнит жизнь спальному микрорайону, пояснил Черкасов.

"Теперь дело будет отправлено в Ленинский районный суд. Горожане не оставляют надежды, что и там они смогут победить", - сказано в сообщении.

Черкасов также опубликовал видео, в котором рассказал о самом процессе отстаивания жителями своих интересов.

"Первоначально жалоба поступила в Ленинский районный суд Краснодара - жители оспаривали техническую документацию. Они доказывали, что техническая документация, которая была выдана краевой экспертизой в январе 2017 года, содержит ошибки. Более того, они провели собственную экспертизу на свои средства, но Ленинский суд им отказал. Далее они обжаловали это в краевом суде, что тоже не удалось, и сейчас уже в Четвертом кассационном суде рассмотрели доводы. Заявители аргументировали тем, что суд, не обладая специальными знаниями, принял неправильное решение. И сейчас принято решение что дело будет отправлено в первую инстанцию - в Ленинский районный суд", - сказал Виталий Черкасов.

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