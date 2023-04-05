Власти признали проблему с газификацией домов малоимущих жителей Дагестана

05 апреля 2023, 11:12

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Малоимущие жители Дагестана не могут воспользоваться льготами при газификации, поскольку сначала им надо потратить большие суммы на оборудование, и лишь потом они могут претендовать на компенсации, из-за этого буксует программа газификации, признали власти и изменили порядок выдачи компмпенсаций.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года жители села Кунбатар Ногайского района рассказали "Кавказскому узлу", что каждый отопительный сезон сталкиваются с проблемами, так как дрова и уголь стоят очень дорого, а газа в селе нет. Бюджет полной газификации села был утвержден еще в 2018 году, но чиновники три года не могут утвердить проектно-сметную документацию, отметил депутат районного собрания Рустам Адильгереев. После схода сельчан чиновники пообещали газифицировать село.

В Дагестане изменился порядок предоставления финансовой помощи жителям домов, которые планируется догазифицировать 1 , сообщило 4 апреля Минэнерго Дагестана.

Участникам программы социальной догазификации (инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, семьям мобилизованных) предоставляется из бюджета помощь в размере 100 тысяч рублей, но раньше человеку нужно было приобрести все газовое оборудование, и лишь затем затраты ему компенсировались, пояснил глава Минэнерго Марат Шихалиев.

"Но с 1 марта 2023 года этот порядок поменялся, и людям нужно предоставить лишь договор техприсоединения. А средства будут сразу выплачены подрядной организации. Сделано это было по той причине, что у людей попросту не было денег на покупку всего необходимого оборудования (печка, газовая колонка и прочее)", - приводятся слова Шихалиева в телеграм-канале министерства.

До 2026 года планируется газифицировать 211 населенных пунктов в 27 районах, при этом в семь районов газ будет подан впервые, сообщила пресс-служба главы региона.

"Это стало возможным благодаря актуализированной программе развития газоснабжения и газификации региона, которую подписали глава Дагестана Сергей Меликов и ПАО "Газпром". Впервые будут газифицированы Агульский, Ахвахский, Гунибский, Кулинский, Лакский, Рутульский, Унцукульский районы", - процитировало 3 апреля сообщение пресс-службы ТАСС.

Доступ к сетевому газу получат около 40,3 тысячи домовладений и 882 котельные. "Компания проведет реконструкцию и техническое перевооружение 36 газораспределительных станций, реконструкцию газопровода-отвода с ГРС "Кизляр" и еще двух газопроводов-отводов - к селам Белиджи и Новолак. Это позволит повысить надежность газоснабжения действующих потребителей и подключить новых", - сообщила пресс-служба главы Дагестана.

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