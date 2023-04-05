Лачинский коридор остается заблокированным 115-е сутки

05 апреля 2023, 09:04

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Азербайджанские пикетчики 115-е сутки продолжают блокировку дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 4 апреля коридор оставался перекрытым 114-е сутки.

Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 4 апреля, с начала блокировки Лачинского коридора в медцентры Армении были вывезены 265 пациентов, нуждающихся в помощи врачей-специалистов.

Акция на Лачинской дороге длилась всю ночь и сегодня продолжается 115-е сутки. Ее участники традиционно начали утро с исполнения государственного гимна Азербайджана, сообщает АПА.

В Степанакерте по-прежнему нет газа, сообщил 1 апреля живущий там блогер Давид Симонян. "Газа нет, давно уже, дней 10, может и больше, пришлось реанимировать электроплиту, оставшуюся еще с прошлой блокады в 90-х, поменял спираль и провода - работает. Для купания греем воду кипятильником", - написал он в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

На фоне блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе периодически прекращается подача газа жителям. Из-за проблемы с газоснабжением в Степанакерте возросла нагрузка на электросети, и часто прекращается также подача электричества. 25 февраля стало известно, что представители Нагорного Карабаха и Азербайджана при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о возобновлении подачи газа и электричества. Однако после этого подача газа в Нагорный Карабах прекращалась по меньшей мере дважды: 10 марта и 22 марта.

Напомним, 4 апреля российские миротворцы попытались переправить 27 граждан Нагорного Карабаха, в том числе женщин и детей, из Гориса домой. Однако жители Азербайджана не пропустили машины, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян. По его словам, четырем гражданам стало плохо, и их доставили в больницу Степанакерта, а остальных миротворцы вернули в Горис, так как переговоры азербайджанцами, с блокирующими проезд, оказались безуспешными.

В Нагорном Карабахе в связи с блокировкой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена продажа продуктов по талонам. 14 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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