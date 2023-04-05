Инвесторы вместо апартаментов в Сочи получили здание водолечебницы

05 апреля 2023, 10:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители разных регионов, купившие апартаменты в Сочи, обнаружили, что по этому адресу находится аварийное здание лечебницы. Они обратились в суд с исками о возврате денег.

Сообщение о том, что не менее 20 человек пострадали "в результате сделок по приобретению помещений в Хосте" с ООО «Хостинская Мацеста», поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 30 марта от Николая Скачедубова. "До декабря 2022 года продавец должен был получить в администрации разрешающие документы и произвести реконструкцию помещений, что сделано не было. 28.03.2022 года доля в уставном капитале ООО (продавца) была продана, произошла смена руководства и мне пояснили, что меняется концепция строительства, сроки затягиваются и я должен перезаключить договор КП на инвестиционный договор. Я не согласился и отправил уведомление на расторжение договора и возврате денег", - написал он. Суд встал на сторону автора сообщения, но апелляционная инстанция отменила решение,в результате мужчина остался "без денег и недвижимости", сообщил Николай Скачедубов.

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Автор обращения Николай Скачедубов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что решение суда вернуть ему деньги было отменено со ссылкой на аргумент нового гендиректора компании о том, что она денег не получала. Решение суда первой инстанции вынесено 28 октября 2022 года, речь шла о сумме в 7,46 миллиона рублей.

Сейчас Николай Скачедубов готовит кассационную жалобу. Он отметил, что встретил еще более 20 человек из разных регионов России, которые так же, как и он, купили несуществующую недвижимость в надежде иметь апартаменты в Сочи для сдачи внаем или проживания.

На 5 апреля в суде Хостинского района намечено заседание по одному из таких исков от Оксаны Осередчук, сообщил корреспонденту "Кавказского узла» представитель гражданской канцелярии Хостинского районного суда.

По его сведениям, в этом суде уже были рассмотрены и будут рассматриваться аналогичные иски и других покупателей несуществующих апартаментов по улице Октября, 4 в Хосте.

Жительница Омска Оксана Осередчук рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что заплатила 7,3 миллиона рублей за 20 квадратных метров в "семиэтажных апартаментах", но выяснилось, что речь идет о здании двухэтажной водолечебницы. Не дождавшись обещанных апартаментов с видом на море, Оксана Осередчук подала иск с требованием к ООО расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ей деньги. Копию иска Оксана Осередчук предоставила в распоряжение редакции.

По ее словам, о продаже апартаментов она узнала от сочинских риелторов, которые познакомили ее с руководством компании, владеющей зданием. Когда покупательница пришла в декабре 2022 года получать свое имущество, то обнаружила, что никаких апартаментов в аварийном здании не появилось. А бывший директор компании, которому она передавала деньги, исчез в неизвестном направлении, сказала Оксана Осередчук.

Она отметила, что уже не надеется вернуть свои миллионы, потому что на счету фирмы, с которой она заключила договор, находится не более 10 000 рублей. Также, по словам Осередчук, она планирует добиваться возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто "заманивают людей предложениями и берут с них деньги, не думая даже выполнять свои договорные обязательства.

Директор ООО пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что денег покупателей не получала от бывшего директора, поэтому выдавать деньги этим людям не собирается.

В администрации Сочи не смогли объяснить переход права на здание и землю учредителям ООО и рекомендовали писать запрос. «Пишите запрос. Надо поднимать документы», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель департамента имущественных отношений администрации Сочи.

Он отметил, что здание, согласно генплану города, находится в зоне Р-1, это означает, что зона может использоваться только с оздоровительными целями. Жилой зоной ее никто не делал, отметил представитель мэрии.

"Здесь находится ванное здание. Это здание было построено в 1958 году и с тех пор несколько раз реконструировалось. На данный момент здание не эксплуатируется для лечебных целей... Согласно последним данным, здание находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте", - сказал он.

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