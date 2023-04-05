Силовику из Нальчика смягчен приговор по делу о взятке

05 апреля 2023, 07:18

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Апелляционная инстанция снизила с 70 миллионов до 3,5 миллиона рублей размер штрафа бывшему начальнику ОБЭП полиции Нальчика, который был признан виновным в попытке получения взятки от фермера.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа 2022 года Нальчикский горсуд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Аслана Малкарова к пяти годам лишения свободы условно, а бывшего начальника ОБЭП полиции Нальчика Аниуара Бегретова к штрафу в 70 миллионов рублей. Бегретов был признан виновным в попытке получения взятки в крупном размере, а Малкаров - в посредничестве во взяточничестве.

4 апреля Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел апелляционную жалобу Аниуара Бегретова и значительно смягчил приговор, снизив сумму штрафа до 3,5 миллиона рублей.

Малкаров приговор не обжаловал, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

Напомним, по данным суда, Ануар Бегретов вымогал миллион рублей у фермера, получившего субсидию в 1,6 миллиона. Деньги родственник фермера (начальник одного из отделов Минсельхоза Кабардино-Балкарии) должен был передать через Аслана Малкарова. 14 сентября 2016 года при передаче взятки подозреваемые были задержаны.

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