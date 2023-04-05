05 апреля 2023, 06:20

Дошло до суда дело об избиении воспитанников детского сада во Владикавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дело бывшей воспитательницы частного детского сада во Владикавказе, которая обвиняется в применении насилия к воспитанникам, направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года Минобрнауки Северной Осетии сообщило, что воспитатель владикавказского частного детсада уволена после сообщений об избиении воспитанников и решается вопрос о закрытии дошкольного учреждения. Ранее жалоб от родителей на этот детский сад в министерство не поступало, подчеркнуло министерство. Спустя пару дней стало ведомство сообщило, что у детского сада отозвана лицензия.

Мать воспитанника детского сада заявила 3 декабря, что детей в учреждении избивали, а руководство пыталось скрыть это. О начале проверок отчитались 4 декабря прокуратура Северной Осетии и региональное управление СКР. 4 декабря стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении воспитателя по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Прокуратура Промышленного района Владикавказа утвердила обвинительный акт по уголовному делу бывшей воспитательницы частного детского сада, которая обвиняется по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры республики Северная Осетия.

По данным ведомства, в декабре 2022 года женщина работала воспитателем частного детского сада и, "используя беспомощное состояние детей возрастом от 2 до 3 лет, наносила воспитанникам удары по лицу, голове, хватала за волосы". После того, как указанные факты были выявлены, она была уволена, а у детского сада отозвана лицензия.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье Промышленного района Владикавказа.

Напомним, видеозапись избиения, сделанную в помещении детского сада, опубликовало 4 декабря МВД по Северной Осетии. На кадрах видно несколько детей, сидящих за столиком, и женщина, которая, низко склонившись над этим столиком, по меньшей мере четыре раза бьет одного из детей головой о столешницу, после чего отходит прочь. В полицию поступило сообщение о причинении травм двум воспитанникам, сообщило в тот день МВД.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Детсад в Сочи закрыт после инцидентов с истязанием детей", "Жалобы подростка из Черкесска на издевательства в школе вызвали резонанс в сети", "Скандал с истязанием детей указал на недостаток контроля за детскими учреждениями в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 апреля 2023, 05:21

  • Гарибашвили обвинил участников акций против закона об иноагентах в попытке смены власти

    Участники акции протеста против закона об иноагентах перешли красные линии, напав на сотрудников полиции, они пытались создать хаос в стране и сменить власть насильственным путем, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Ассоциация молодых юристов Грузии заявила о нарушении прав задержанного на акции Лазара Григориадиса, а оппозиционные депутаты пожаловались, что спикер парламента запретил им посетить Григориадиса в тюрьме.

05 апреля 2023, 04:22

05 апреля 2023, 03:23

  • Врачи констатировали ухудшение состояния Саакашвили

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после последнего обследования стал чувствовать себя хуже, потерял в весе, у него диагностировано истощение организма, снижены психические функции, заявил консилиум врачей, созванный омбудсменом. Если Саакашвили будет следовать рекомендациям врачей, состояние его здоровья улучшится через месяц, заявила главврач клиники "Вивамед" Нино Надирадзе. 

05 апреля 2023, 02:24

05 апреля 2023, 01:25

  • Житель Пятигорска обжаловал ограничения доступа в суд

    Приказ председателя Пятигорского городского суда об ограничении входа в здание людей, чьи дела не рассматриваются, оспаривает в Верховном суде России житель Пятигорска Александр Макаров. Запрет сначала обьяснялся эпидемией коронавируса и угрозой терактов, теперь мотивируется распространением гриппа и ОРВИ.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи