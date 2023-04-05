Дошло до суда дело об избиении воспитанников детского сада во Владикавказе

05 апреля 2023, 06:20

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Дело бывшей воспитательницы частного детского сада во Владикавказе, которая обвиняется в применении насилия к воспитанникам, направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года Минобрнауки Северной Осетии сообщило, что воспитатель владикавказского частного детсада уволена после сообщений об избиении воспитанников и решается вопрос о закрытии дошкольного учреждения. Ранее жалоб от родителей на этот детский сад в министерство не поступало, подчеркнуло министерство. Спустя пару дней стало ведомство сообщило, что у детского сада отозвана лицензия.

Мать воспитанника детского сада заявила 3 декабря, что детей в учреждении избивали, а руководство пыталось скрыть это. О начале проверок отчитались 4 декабря прокуратура Северной Осетии и региональное управление СКР. 4 декабря стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении воспитателя по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Прокуратура Промышленного района Владикавказа утвердила обвинительный акт по уголовному делу бывшей воспитательницы частного детского сада, которая обвиняется по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры республики Северная Осетия.

По данным ведомства, в декабре 2022 года женщина работала воспитателем частного детского сада и, "используя беспомощное состояние детей возрастом от 2 до 3 лет, наносила воспитанникам удары по лицу, голове, хватала за волосы". После того, как указанные факты были выявлены, она была уволена, а у детского сада отозвана лицензия.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье Промышленного района Владикавказа.

Напомним, видеозапись избиения, сделанную в помещении детского сада, опубликовало 4 декабря МВД по Северной Осетии. На кадрах видно несколько детей, сидящих за столиком, и женщина, которая, низко склонившись над этим столиком, по меньшей мере четыре раза бьет одного из детей головой о столешницу, после чего отходит прочь. В полицию поступило сообщение о причинении травм двум воспитанникам, сообщило в тот день МВД.

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