Житель Пятигорска обжаловал ограничения доступа в суд

05 апреля 2023, 01:25

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Приказ председателя Пятигорского городского суда об ограничении входа в здание людей, чьи дела не рассматриваются, оспаривает в Верховном суде России житель Пятигорска Александр Макаров. Запрет сначала обьяснялся эпидемией коронавируса и угрозой терактов, теперь мотивируется распространением гриппа и ОРВИ.

Житель Пятигорска Александр Макаров оспорил приказ председателя Пятигорского городского суда от 25 мая 2022 года об ограничении входа в здание суда лиц. В соответствии с приказом в здание Пятигорского суда не стали пропускать граждан со ссылкой на распространение коронавирусной инфекции, а также на угрозу теракта, рассказал 4 апреля корреспонденту "Кавказского узла" юрист Владимир Гогонов, представляющий интересы заявителя.

1 сентября 2022 года, когда индивидуальный предприниматель Александр Макаров пришел в Пятигорский городской суд, чтобы подать внепроцессуальное обращение, связанное с делом, которое на тот момент находилось на рассмотрении, его не пропустили в здание суда. Приставы ему пояснили, что приказом председателя суда доступ в здание суда ограничен лицам, чьи дела на тот момент не рассматриваются. Ему предложили воспользоваться системой ГАС «Правосудие», либо отправить документ по почте.

Макаров посчитал, что данный приказ нарушает его права, а также права неопределенного круга лиц на доступ к правосудию и подал административный иск в тот же суд, куда его не пропустили. Он просил привлечь в качестве соответчика также Судебный департамент.

В суде отказались принимать заявление Макарова. При этом сослались на особый конституционно-правовой статус председателя суда. В определении суда об отказе от 21 сентября 2022 года говорилось, что «акты, издаваемые председателями судов в виде приказов, инструкций и др., не относятся к правовым актам, подлежащим обжалованию в порядке административного судопроизводства, поскольку издаются для разрешения внутриорганизационных вопросов».

Со ссылкой на нормы Конституции РФ указывалось, что «никакие действия судей, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральными законами, не могут быть предметом самостоятельного судебного разбирательства, поскольку в противном случае это означало бы незаконное вмешательство судьи в профессиональную деятельность своих коллег, нарушение принципа независимости судей, их неприкосновенности и подчинения только закону».

Данное решение было оставлено в силе в апелляционной и кассационной инстанциях.

Ставропольский краевой суд вдобавок ко всему сослался на "Бангалорские принципы поведения судей" (приняты 27.07.2006 года резолюцией ООН), в которых говорится, что «судья должен посвящать свою профессиональную деятельность выполнению судейских функций, в которые входят не только вынесение решений, но и другие задачи, имеющие отношение к деятельности суда».

Макаров и Гогонов с решениями судов не согласились и обжаловали их в Верховном суде России.

Владимир Гогонов, комментируя ситуацию, сказал, что во всех обжалуемых судебных актах приведены нормы права, не соответствующие обстоятельствам дела. "Например, в определении Пятигорского городского суда указывается, что приказы, издаваемые председателем суда, касаются внутриорганизационных вопросов. Однако в данном случае были нарушены права неопределенного круга лиц, в том числе Макарова, на доступ к правосудию. А он не является сотрудником суда, следовательно, оспариваемый приказа, не относится только к внутриорганизационным вопросам <...> Кроме того, получается, что ни один из сотрудников аппарата суда не имеет права оспорить приказы председателя суда, даже если он его, допустим, уволит с работы. Между тем это противоречило бы Конституции РФ и нормам Трудового Кодекса РФ", - отметил Гогонов.

Он также отметил, что во всех трех судах не оценили требование истца о привлечении в качестве соответчика Судебного департамента, который, по их мнению, несет ответственность за организацию работы судов, в том числе за пропускной режим. При этом суды никак не мотивировали это обстоятельство в своих постановлениях.

В жалобе Макаров просит Верховный суд России вынести частное определение в отношении Пятигорского городского суда о нарушении прав неопределенного круга лиц на доступ к правосудию в здании данного суда.

Как сообщил Гогонов, в настоящее время в здание Пятигорского суда доступ по-прежнему ограничен, на этот раз - в связи с распространением гриппа H1N1 и ОРВИ. Ограничения действуют до конца 2023 года.

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