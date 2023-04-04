Сосо Гогашвили осужден на пять лет

04 апреля 2023, 23:52

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Тбилисский горсуд назначил бывшему замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили пять лет лишения свободы, признав его виновным по всем пунктам обвинения.

Как писал "Кавказский узел", бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили был арестован летом 2022 года. Перед арестом он заявил, что располагает сведениями о подтасовке результатов голосования на выборах 2021 года и успел передать подтверждающие документы надежному человеку, который вывез их из страны. Гогашвили обвинили в незаконном хранении оружия, злоупотреблении полномочиями и нарушении тайны персональных данных. В августе защита заявила, что Гогашвили получил от руководителя одной из силовых структур угрозы с требованием дать нужные показания.

Силовики провели обыски и изъяли цифровую технику в доме самого Гогашвили, а также в домах его супруги, сына и водителя. Родственники Гогашвили рассказали, что силовики избили его и подбросили оружие. Представитель народного защитника Кетеван Хведелиани после встречи с задержанным подтвердила наличие у него телесных повреждений.

Судья Тбилисского городского суда сегодня озвучил приговор Гогашвили, который признан виновным по пяти статьям УК Грузии: о незаконном хранении оружия, злоупотреблении полномочиями и нарушении тайны персональных данных, которые вменялись бывшему силовику изначально, а также по статьям об умышленном разглашении гостайны и нарушении тайны частной жизни, которые прокуратура добавила к его обвинению позднее.

Обвинение в нарушении тайны частной жизни связано с жалобами двух российских граждан, на основании чьих показаний Сосо Гогашвили был задержан.

Судебные заседания по делу Гогашвили, проходившие в течение восьми месяцев, были закрытыми, так как дело засекречено, передал "Рустави 2" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Адвокат Рамаз Чанчаладзе заверил, что защита смогла доказать невиновность Гогашвили по всем пунктам, но суд не учел аргументы защиты. "Это доказывает, что это дело изначально было политическим. Мы используем все правовые инструменты, чтобы доказать невиновность Гогашвили", - заявил он в эфире телекомпании "Формула".

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