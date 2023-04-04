Житель Чечни заподозрен в дискредитации военных

04 апреля 2023, 19:45

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Силовики составили административный протокол по статье о дискредитации армии на жителя Грозного Хизира Идигова.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. Так, 3 апреля стало известно, что суд в Северной Осетии приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей пенсионера из Чечни Руслана Решидова, признав дискредитацией армии его слова о военной операции на Украине.

В Ахматовский (бывший Ленинский) районный суд Грозного поступило административное дело о дискредитации российской армии в отношении Хизира Идигова. Это второе дело в судах Чечни по статье о дискредитации армии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Ахматовского районного суда, дело передано судье 27 марта, дата рассмотрения в карточке дела не указана.

"Кавказский узел" также писал, что первым случаем штрафа за дискредитацию армии в Чечне стало дело Асланбека Арсаева, его дело рассматривалось в Заводском суде Грозного 10 февраля.

Максимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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