Число задержанных по делу о покушении на Мустафу выросло до шести

03 апреля 2023, 15:37

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В Азербайджане задержаны еще двое подозреваемых по делу о покушении на депутата парламента Фазиля Мустафу. Организатор нападения, по версии силовиков, был завербован спецслужбами Ирана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 апреля были задержаны четверо подозреваемых в покушении на депутата Фазиля Мустафу, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, отказавшись назвать имена задержанных.

Вечером 28 марта в Баку неизвестный несколько раз выстрелил в депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу. Депутат был ранен и доставлен в больницу, врачи заявили, что угрозы для его жизни нет. 29 марта Служба госбезопасности квалифицировала нападение на Мустафу как теракт.

Сегодня по делу о покушении на Фазиля Мустафу задержаны еще два человека. Таким образом, общее число подозреваемых достигло шести, сообщает на своем сайте Meydan TV.

По предварительной информации силовиков, организатором нападения был Азер Сарыджанов, уроженец Сальянского района, неоднократно посещавший Иран. Силовики считают, что Сарыджанов "обеспечил финансовую и организационную работу" в подготовке нападения, получив поручения от иранских спецслужб, сообщает сегодня Trend.

Напосредственным исполнителем следователи считают Сабухи Ширинова, который также более десятка раз посетил Иран, где, по версии силовиков, был завербован спецслужбами Ирана и прошел специальную боевую подготовку.

Агентство обнародовало также имена еще двух задержанных: Эльшада Аскерова и Эмина Алиярова, уроженцев Баку, неоднократно посещавших Иран. Они, как считают силовики, помогали Азеру Сарыджанову организовать нападение на Фазиля Мустафу, говорится в публикации.

Напомним, уголовное дело расследуется по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его службы или политической деятельности либо из мести за такую деятельность) и 228.2.1 (незаконный оборот оружия по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана

Фазиль Мустафа возглавляет лояльную властям партию "Великое созидание" и является единственным ее депутатом. Мустафа - член Азербайджано-Иранской межпарламентской группы дружбы, в этом качестве он комментировал "Кавказскому узлу" перспективы взаимоотношений двух стран на фоне возникшей напряженности.

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