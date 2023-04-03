Жалоба на отказ расследовать травму сварщика из Моздока подана генпрокурору

03 апреля 2023, 12:59

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Следователи необоснованно отказались возбуждать уголовное дело о травмах моздокского сварщика Али Магомедова, так как увечья он получил на работе, указал его адвокат в жалобе генпрокурору России.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2022 года следователи повторно отказали в возбуждении дела по жалобе на то, что сварщик из Моздока Али Магомедов (в материалах доследственных проверок также упоминается как Али Магомадов) получил тяжелые травмы при выполнении работ. Трудовая инспекция, которая также расследовала инцидент, тоже пришла к выводу, что несчастный случай не может квалифицироваться как произошедший на производстве, рассказала "Кавказскому узлу" супруга Магомедова Залина Елхоева.

Али Магомедов получил тяжелые травмы во время работы, заявила его супруга. Работодатель отрицает, что работы выполнялись в рабочее время, а следователь в октябре 2022 года необоснованно отказал в возбуждении уголовного дела, рассказал адвокат Анас Эльмурзаев.

Адвокат Московской гильдии адвокатов Анас Эльмуразев направил обращение генпрокурору Игорю Краснову, указав на необоснованный, по его мнению, отказ в возбуждении уголовного дела о травмах Али Магомедова.

Проверка была проведена формально, считает адвокат. "Правоохранительными органами не была дана всесторонняя оценка произошедшему событию, повлекшему тяжелые последствия", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, все проверяющие органы недостаточно усердно изучили обстоятельства инцидента. Так, Госинспекция труда Северной Осетии обязана была проверить журнал регистрации инструктажей, который должен быть на любом производстве, но не выяснила, был ли такой журнал и был ли проинструктирован Магомедов под роспись в журнале. Тем не менее инспекторы указали, что не считают полученные Магомедовым травмы производственными, рассказал Анас Эльмурзаев.

Ранее Анас Эльмурзаев сообщил, что в ходе доследственной проверки подтвердилось, что Магомедов работал в тот день, но, по данным руководства компании, Магомедова направили на объект не в качестве сварщика, а как представителя филиала. Руководство компании заявило, что Магомедов добровольно залез в яму и проводил сварочные работы, когда на него обрушился грунт.

Доследственная проверка также была проведена поверхностно, считает адвокат. «Исходя из логики данного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, получается, что Магомедов А.З. оказался на месте происшествия по своей воле. Никакого отношения он к "Газпрому" не имел, никто его туда не направлял, никто ему никаких поручений не давал, и ответственность за произошедшее несет он сам", - сказал он.

Прокуратура Северной Осетии в своем ответе "дословно повторила ответ прокуратуры Моздока", отметил он. "Не проверив наши доводы и не отреагировав на существенные нарушения, допущенные органами следствия и прокуратуры Моздока, а также Госинспекцией труда Северной Осетии. И потому мы отправили расширенную жалобу в Генпрокуратуру РФ. В Осетии, как и других субьектах юга России добиться законности и справедливости не так просто, но мы будем добиваться этого, обращаясь вплоть до депутатов Госдумы", - сказал Эльмурзаев.

Он пояснил, что Магомедов, отец четырех несовершеннолетних детей, последние восемь месяцев прикован к постели после получения травмы. Пострадавший лечился в Республиканской клинической больнице во Владикавказе, через несколько месяцев проходил реабилитацию в клинике в Беслане. При этом ему не установлена инвалидность, а работодателем ему не оказано необходимой материальной помощи, рассказал адвокат.

"Муж, единственный кормилец в семье, сломал позвоночник на работе (работает сварщиком в "Газпроме"), и сейчас ему отказываются выплачивать компенсацию... Али Магомедов получил перелом левой лопатки. У него были сломаны 15 рёбер и грудина, 12-й грудной позвонок, поперечные отростки первого поясничного позвонка. И это только часть увечий, которые получил мой муж", - сообщила в ноябре 2022 года "Кавказскому узлу" супруга пострадавшего.

Анас Эльмурзаев также подверг сомнению версию компании о том, что Магомедов был направлен на место проведения работ как представитель управления «во избежание аварийной ситуации при производстве земляных работ вблизи газопровода высокого давления».

Непонятно, почему для этого был направлен сварщик, а не инженер по технике безопасности, отметил он.

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