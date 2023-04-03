Лачинский коридор заблокирован 113-е сутки

03 апреля 2023, 09:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 113-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года. Эта дорога единственная, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 14 марта власти Нагорного Карабаха объявили о решении продлить действие талонной системы до 10 апреля.

Жители Нагорного Карабаха снова испытывают трудности после очередного отключения подачи газа, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Газа нет, давно уже – дней 10, может и больше. Пришлось "реанимировать" электроплиту, оставшуюся еще с прошлой блокады в 90-х, поменял спираль и провода – работает. Для купания греем воду кипятильником", – написал Симонян 1 апреля в заметке "Как народу оплатить счета за свет и газ, которого нет" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием, чтобы сотрудникам Минприроды Азербайджана разрешили провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 113-е сутки, передал сегодня Report.az.

Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору колонне российских миротворцев, сообщило агентство АПА.

Напомним, жители Азербайджана, которые блокируют Лачинской коридор, заявляют, что их акция носит исключительно экологический характер. Однако ранее правозащитники указывали, что к блокировке дороги имеют отношение власти Азербайджана.

Кроме того, протестующие продолжают пропускать по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста, несмотря на то, что 22 февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.