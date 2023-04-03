Наталья Гаряева получила повторный отказ в возбуждении уголовного дела о клевете

03 апреля 2023, 01:50

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Противница свалки в станице Полтавская Наталья Гаряева получила вторичный отказ в возбуждении уголовного дела на бывшего работника ее компании, который заявил, что она наняла его убить главу администрации Красноармейского района Юрия Васина и взорвать ведущий к свалке мост. Бывший работник в настоящее время находится в Томске, он отказался давать полицейским объяснения, сославшись на то, что все уже объяснил.

Как писал "Кавказский узел", в январе полиция начала расследование по заявлению о том, что противница свалки в станице Полтавской Наталья Гаряева заказала убийство главы муниципалитета. По словам Гаряевой, заявление написал работник компании Натальи и Андрея Гаряевых, который заявил, что они заплатили ему 350 тысяч рублей за убийство главы администрации Красноармейского района Юрия Васина и подрыв ведущего к свалке моста. Наталья Гаряева считает, что заявление является попыткой оказать на нее давление. В начале марта краснодарская полиция отказала в возбуждении уголовного дела о клевете и заведомо ложном доносе на бывшего сотрудника компании Гаряевых.

5 октября 2022 года один из лидеров движения "Полтавская против свалки" Андрей Гаряев был найден мертвым. Противники работы мусорного полигона связали суицид Гаряева с протестами против свалки и давлением властей. Бывшая жена бизнесмена и соучредитель компании "Камавторесурс" Наталья Гаряева рассказала, что суициду мужчины предшествовало решение суда о штрафе на сумму свыше 30 миллионов рублей. 15 ноября кассационная инстанция в Краснодаре отменила штраф.

2 апреля активистка станицы Полтавская Наталья Гаряева получила по почте второй отказ в возбуждении уголовного дела за клевету в отношении бывшего сотрудника ее компании. Она обжаловала первый отказ.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела имеется в распоряжении «Кавказского узла». Гаряева сообщила полицейским, что не знает, почему упомянутый мужчина распространяет клевету, дел с ним она не имела, ничего ему не предлагала. Активистка связала заявление с тем, что чиновникам "не нравится ее активность в борьбе за полигон по вывозу твердых коммунальных отходов с нарушением природоохранного законодательства".

В заявлении Гаряева попросила привлечь мужчину к ответственности, а также проверить правомерность действий сотрудников полиции.

Сотрудники полиции, составлявшие отказ в возбуждении уголовного дела, сообщили, что опросить мужчину по доводам Гаряевой "не представилось возможным ввиду его отсутствия в станице Павловская". Его соседи сообщили силовикам, что в станице он больше не проживает, а уехал в Томск.

"07.03.2023 года данный материал проверки был возвращен прокуратурой Красноармейского района для проведения дополнительной проверки в ходе, которой необходимо: установить местонахождение <...> с целью его опроса; выполнить иные проверочные мероприятия, в которых может возникнуть необходимость при проведении дополнительной проверки", - говорится в постановлении.

Далее в нем отмечается, что был получен ответ на запрос от ОМВД России по Октябрьскому району города Томска, в котором говорится, что установить местонахождения мужчины "не представилось возможным", так как по заявленному месту жительства он отсутствовал, на телефонные звонки не отвечал и не перезванивал.

Однако чуть позже дозвониться до него, по данным силовиков, удалось. По телефону он пояснил, что "в настоящее время находится в городе Томске по месту своего жительства и давать какие-либо письменные и устные объяснения отказался, сославшись на то, что ранее предоставлял уже объяснения; прибыть в ОМВД России по Красноармейскому району не желает, при этом попросил не беспокоить его».

При этом, как отметили силовики, для поиска мужчины использовалась система ПТК "Розыск-Магистраль" (база структуры МВД, содержащая информацию обо всех поездках рейсовыми видами транспорта), при помощи удалось выяснить, что он улетел на самолете в Томск 24 декабря 2022 года.

Далее в отказе говорится, что в действиях упомянутого мужчины "отсутствует состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 УК РФ (клевета) в связи с тем, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, не установлено. В действиях гражданина <...> клевета, соединенная с обвинением Гаряевой в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, установлена не была. В действиях гражданки Гаряевой Н.Ю. отсутствует состава преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления)», - сказано в постановлении.

Корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Гаряева призналась, что так и не поняла, какая именно работа была проведена полицейскими. Ей также неизвестно о судьбе заявления самого разыскиваемого в отношении нее.

Адвокат Сергей Костюк не считает доводы, приведенные силовиками в отказе в возбуждении уголовного дела, обоснованными, а указания прокурора - выполненными. Он рекомендовал Наталье Гаряевой еще раз обжаловать немотивированный отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуре.

Костюк также признался корреспонденту "Кавказского узла", что удивлен использованием системы "Розыск-Магистраль", так как в отношении него не было возбуждено уголовное дело, не было получено разрешение суда на проведение розыскных мероприятий, а также потому, что такое правонарушение, как клевета, не является преступлением большой тяжести, при которой используется данная система. "Разрешение на проведение оперативно-разыскных мероприятий может быть выдано только при наличии уголовного дела или другого дела, в рамках которого проводится расследование. Судья должен убедиться в наличии достаточных оснований для применения ПТК «Розыск-Магистраль», а также указать сроки и объем проведения мероприятий", - пояснил адвокат.

С позицией коллеги согласна и адвокат Анна Половинская. «Полиция должна была возбудить уголовное дело, обратиться в суд за разрешением на проведение оперативно-разыскных мероприятий и лишь потом использовать систему «Розыск Магистраль», так как персональные данные любого человека охраняются Конституцией РФ, если в отношении него нет какого либо официального обвинения. Но, как видим из постановление об отказе в УД, такого обвинения нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, жители станицы Полтавской жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона. 5 сентября 2022 года протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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