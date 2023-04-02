Власти Дагестана решили расселить более чем 5,5 тысяч жильцов аварийных домов

02 апреля 2023, 20:54

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Правительство Дагестана утвердило программу переселения жильцов аварийного жилищного фонда в 2023-2025 годах, она рассчитана на 5570 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске пождаловались, что чиновники пытаются переселить их на окраину, в плохо развитый район. 12 марта премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с жильцами этих общежитий. Он пообещал, что их проблема будет решена. Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с жильцами аварийных общежитий в Каспийске, после чего раскритиковал подчиненных за то, что они "довели людей до агрессии". Меликов в курсе ситуации с аварийными общежитиями, а подчиненных раскритиковал показательно, заявили пользователи соцсети, ознакомившиеся с отчетом Меликова.

Постановление об утверждении республиканской адресной программы подписал председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, говорится в релизе, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства Дагестана.

Участниками программы названы Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Южно-Сухокумск, Гергебильский и Тарумовский районы. В результате реализации программы планируется переселить 5 570 человек, ликвидировать 69,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

На сайте Минстроя Дагестана 17 февраля был опубликован релиз с планами ведомства на текущий год по расселению аварийных домов.

Планируется, что до конца 2023 будут расселены дом по улице Зульпакарова в Тарумовском районе и девять дербентских домов по адресам Виноградная, д. 9, Кобякова, д. 14, М.Горького, д. 39/60, М.Горького, д. 43, Н.Гоголя, д. 22, Орджоникидзе, д. 4, Тахо-Годи, д. 8 и два дома по улице Строительная - это дом 1 и дом 3, к. 1,2,3, говорится в публикации.

В качестве способа расселения дербентцы выбрали покупку квартиры у застройщика, а в Тарумовском районе используют механизм выплаты денежных средств за жилье.

Следующими этапами программмы предусмотрено расселить оставшиеся пять домов в Тарумовском районе и 26 домов в Дербенте, а также один - в Гергебельском районе, четыре - в Буйнакске, три - в Дагогнях, девять - в Каспийске, пять - в Кизилюрте, один – в Кизляре, два – в Южно-Сухокумске и 25 - в Махачкале.

Напомним также, ранее озвученные главой республики предложения расселить жителей исторической части Дербента не нашли понимания горожан. В декабре 2021 года Меликов заявил, что для расселения людей из магалов (районов, расположенных внутри каменных стен Дербентской крепости) надо построить новые микрорайоны. "Реализовать переселение этих людей в новые кварталы, где будет предусмотрено коммерческое жилье, эконом-класса и социальное жилье, куда люди будут просто переведены из аварийного и ветхого жилья. Для этого в южной части Дербента будет отстраиваться жилой квартал", – заявил, в частности, глава республики. Опрошенные "Кавказским узлом" жители города заявили, что "шокированы" такими заявлениями.

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