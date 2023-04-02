Пользователи соцсетей поддержали просьбу жителей Карабулака вернуть пастбище

02 апреля 2023, 19:55

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Участок земли, на котором жители Карабулака пасли скот, сдан в аренду, и это лишило людей заработка, заявили участники схода, призвав главу Ингушетии вмешаться. Жалоба карабулакцев обоснованна, проблема нехватки пастбищ наблюдается и в других населенных пунктах республики, указали пользователи соцсетей.

Жители Карабулака провели народный сход, на котором записали видеообращение старейшин к главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову с просьбой решить проблему с отсутствием пастбища.

По сведениям участников схода, представители местной власти сдали в аренду участок муниципальной земли площадью 20 гектаров, которую жители используют как пастбище, сообщила 31 марта "Фортанга". "В условиях безработицы в районе для многих это способ обеспечивать семьи продуктами первой необходимости, заявили они", - говорится в публикации в телеграм- и YouTube-каналах издания.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны около десятка мужчин разного возраста. Некоторые из собравшихся поочередно выступают перед камерой и эмоционально говорят на ингушском языке.

В частности, районный депутат Ваха Аушев заявил, что крупный рогатый скот обеспечивает пропитание многим людям, говорится в публикации издания. "Многие из нас могут кормиться только с этой скотины. Махмуд-Али Калиматов, люди, которые [предположительно] нарушают закон, работают в вашем подчинении. Эти люди собрали деньги и оформили документы, чтобы провести межевание земли. У меня просьба: уделите внимание этим людям", - приводятся в публикации его слова.

Один из местных жителей сообщил, что землю предположительно передали представителю республиканских властей. Он выразил надежду, что власти решат вопрос и разрешат им дальше пасти скот на прежнем месте, сообщило издание.

Это же видео с аналогичным описанием размещено 1 апреля в YouTube-канале "Вайнаьх дог" под заголовком "Жители Карабулака обращаются к властям Ингушетии".

К 19.40 мск 2 апреля под публикациями в телеграм-канале и YouTube-канале "Фортанга" размещено соответственно 14 и 82 комментария, большинство из них на ингушском языке. Под публикацией "Вайнаьх дог" размещено к этому времени 36 комментариев, большинство из которых также на ингушском языке.

Авторы некоторых комментариев на русском языке поддержали позицию участников схода. Часть пользователей указали, что такая проблема наблюдается и в других селах Ингушетии.

"Скотина должна быть на пастбищах, а не на дорогах гулять и по мусоркам пастись, как в Ингушетии. Нигде такого не видела. Надо выделять для выпаса земли", - указала, в частности, пользователь с ником user-wp8hz6er6e.

"Сколько в селениях этих пастбищ закрыли… Во многих селениях этот вопрос остро стоит, но почему-то глушится", - написал Незнайка. "В Вежарий-юрте так же отдали в аренду все земли. А местные сидят, негде пасти коров… В списках стоим давно, но не хотят отдавать земли бесплатно. По-любому монету нужно будет дать", - пожаловался user-fg3bh3zt9u. "Очень хотелось бы, чтобы власти решили проблему в пользу людей", - поделился Халид Д.

"Нужно всем выгнать свой скот на трассу и перекрыть её. А ещё лучше - пригнать коров прям к администрации города. По-другому их не проймешь", - высказала мнение Zalina.

"Обращайтесь в прокуратуру", - заочно посоветовал участникам схода user-ge3qf7fs4o. "Для решения подобных вопросов нужно обращаться сперва к главе города - мэру, но, коль жители решили обратиться, обходя мэра, к самому правительству, а то и выше, к Калиматову, то выходит, что народ не доверяет мэру в правильном решении вопроса", - предположил user-nc1jj6dz1c.

"Если они задумали продать, то уже давно продали эту землю и у них есть хозяева с документами […] а ваше обрашение для них это ноль", - высказался user-hg9jn3hr1m.

Махмуд-Али Калиматов, по состоянию на 19.40 мск 2 апреля, не прокомментировал в своем телеграм-канале обращение старейшин Карабулака.

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