Военнослужащий подорвался на мине в Азербайджане

02 апреля 2023, 18:58

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Солдат азербайджанской армии Новруз Нифталиев погиб сегодня, подорвавшись на мине, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", на территории, перешедшей под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, периодически подрываются на минах люди. По данным агентства по разминированию, с ноября 2020 года по 16 марта 2023 года в результате взрывов мин пострадали 286 граждан Азербайджана, погибли 49 из них, в том числе 37 мирных жителей.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, а 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время той войны. Эти территории отражены на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Осенняя война 2020 года описана в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

«Военнослужащий одного из подразделений азербайджанской армии, дислоцированного на освобожденной части Тертерского района, солдат Нифталиев Новруз Эльдниз оглу, попав на мину, погиб», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Инцидент произошел в направлении села Талыш, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в администрации Тертерского района. Это село осенью 2020 года по итогам войны перешло под контроль Азербайджана. Туда, по данным президента Азербайджана на 18 марта 2023 года, уже вернулись первые 20 семей, и планируется переезд еще около 180 семей.

"Кавказский узел" писал также, что 18 марта в селе Афатли Агдамского района экскаватор наехал на мину, вследствие чего получил ранения управлявший экскаватором местный житель Эльмир Юсифов.

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