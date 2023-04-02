Чечня выделилась среди всех регионов России переполненностью детсадов

02 апреля 2023, 15:15

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В Чечне зафиксирован наибольший среди регионов России уровень переполненности детсадов, на 100 мест там приходится 123 ребенка, подсчитал Росстат. Число дошкольников превышает число мест в детсадах и в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года жители Чечни пожаловались на нехватку в детских садах мест для детей до трех лет. Из-за этого родители вынуждены сидеть с детьми дома, не имея возможности зарабатывать, указали они. Власти тогда пообещали, что проблема нехватки мест в яслях будет частично решена после строительства новых детсадов.

В детсадах Чечни в 2022 году на 100 мест приходилось 123 воспитанника, это максимальный показатель переполненности детсадов в стране, сообщил Росстат, на публикацию которого сегодня обратило внимание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно данным на 2020-2022 годы, опубликованным на сайте Росстата 30 марта, Чечня лидировала в стране по этому показателю также в 2021 году (137 детей на 100 мест в детсадах) и в 2020 году (139 детей на 100 мест).

В других регионах СКФО этот показатель в 2022 году также снизился по сравнению с 2020 годом. Так, в Дагестане в 2020 году насчитывалось 120 детей на 100 мест в детсадах, а в 2022 году – 104. В Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии в 2022 году на 100 мест приходится 100 детей, а в 2020 году этот показатель равнялся соответственно 107, 101 и 111.

В Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае на 100 мест в детсадах приходилось в 2022 году по 98 воспитанников. В 2020 году этот показатель в обоих регионах равнялся 105, указано в таблице Росстата.

Наименьшая в стране заполненность детсадов зафиксирована в Чукотском автономном округе: там на 100 мест в детсадах приходилось в 2022 году 74 ребенка.

Напомним, что 13 марта Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным похвалился ростом экономических показателей Чечни, реализацией нацпроектов и снижением безработицы. В частности, он заявил президенту, что безработица, которая в период пандемии сильно выросла в Чечне, в четвертом квартале 2022 года сократилась до "менее восьми процентов".

При этом озвученные Кадыровым данные об уровне безработицы в республике оказались заниженными по сравнению с данными Росстата. По подсчетам федерального ведомства, в четвертом квартале 2022 года уровень безработицы в Чечне составлял 11%, и республика по этому показателю заняла 82-е место среди регионов России.

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