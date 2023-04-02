Владикавказец заподозрен в дискредитации военных

02 апреля 2023, 11:41

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Силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Владикавказа Константина Ефремова. Дело передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Владикавказа Константина Ефремова силовики составили протокол по статье и дискредитации военных, дело передано в Промышленный суд Владикавказа, сообщили 1 апреля "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило, за что именно был составлен протокол на владикавказца и не привело иных подробностей по делу.

На сайте Промышленного районного суда Владикавказа уточняется, что протокол на Евремова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробности по делу также не приведены.

Комментариев от Константина Ефремова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 марта стало известно, что протокол о дискредитации армии был составлен на другого жителя Владикавказа Алана Кусова.

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