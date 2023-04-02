Контрактник из Сочи осужден условно за оставление воинской части

02 апреля 2023, 05:28

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Суд в Сочи признал контрактника Астемира Джаппуева, травмированного в ходе спецоперации на Украине, виновным в самовольном оставлении воинской части и приговорил к двум годам условно.

Дело Астемира Джаппуева рассматривал Сочинский гарнизонный военный суд.

Военный-контрактник Астемир Джаппуев признан виновным в самовольном оставлении части в период проведения специальной военной операции и частичной мобилизации, пишут 1 апреля "Кавказ.Реалии".

В решении, опубликованном на сайте суда, говорится, что Джаппуев с марта по август 2022 года принимал участие в спецоперации на Украине. Он получил травму. В направлении на получение консультации у врача было указано, что он должен 25 октября 2022 года явится в медучреждение, а затем - вернуться в воинскую часть не позднее следующего дня. Направление ему вручили 24 октября.

Джаппуев посетил врача 25 октября, но в воинскую часть на следующий день не явился. Он уехал к маме и помогал ей по хозяйству. В воинскую часть он прибыл лишь 7 ноября.

На суде контрактник вину признал полностью. По его словам, он просто хотел повидаться с родными. Суд пришел к выводу, что Джаппуев не явился в срок на службу из медицинской организации, уклонялся от исполнения обязанностей военной службы более десяти суток, но менее месяца. "Причины неявки Джаппуева на службу суд признает неуважительными и квалифицирует содеянное им по части 3.1 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту - прим. "Кавказского узла"), - говорится в решении суда.

При этом суд учел, что Джаппуев раскаялся в содеянном, участвовал в выполнении специальных задач, в ходе которых получил травму, а также то, что он является ветераном боевых действий. Также в качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что к уголовной ответственности он привлекается впервые и желает участвовать в специальной военной операции.

Джаппуев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком также в два года.

Комментариями Джаппуева и других сторон процесса по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 марта суд в Майкопе приговорил контрактника Юрия Ширяева к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима за неявку в воинскую часть во время частичной мобилизации.

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