Акоп Аршакян исключил влияние ратификации Римского статута на отношения Еревана и Москвы

02 апреля 2023, 04:29

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Ереван услышал опасения Москвы по поводу ратификации Римского статута Международного уголовного суда, если президент России Владимир Путин посетит Армению, его арестовывать не будут, заявил вице-спикер парламента Акоп Аршакян.

Как писал "Кавказский узел", Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции Армении, заявил сегодня Конституционный суд страны. Москва не обсуждала с Ереваном вопрос Римского статута, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а спикер парламента Армении Ален Симонян усомнился в возможности ареста Путина по ордеру Гаагского суда. Армянские аналитики призвали власти оценить риски ратификации Римского статута.

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян 1 апреля заявил, что Ереван услышал опасения Москвы по поводу ратификации Римского статуса Международного уголовного суда и его влияния на двусторонние отношения. В интервью "Арменпресс" Аршакян заявил, что правящая партия страны "Гражданский договор" не намерена арестовывать президента России Владимира Путина в случае его визита в страну.

"Мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией", - заявил, в частности, Аршакян, но не конкретизировал, о какой стране идет.

При этом вице-спикер отметил, что подписание подобного соглашения - лишь один из вариантов, тогда как есть и другие. При этом он вновь не конкретизировал, что за варианты. "Мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - добавил Аршакян.

Напомним, что Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины с 24 февраля прошлого года. Источник в МИД России заявил, что "в Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства". Армянская сторона предупреждена "о крайне негативных" для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана, говорится в сообщении от 27 марта.

Решение Международного уголовного суда никак не повлияет на политические и экономические связи Баку и Москвы и личные отношения Ильхама Алиева и российского президента, считают опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

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